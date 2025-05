Tra cappelletti e aquiloni, due giorni di iniziative

Ultimi giorni, oggi e domani, per la Sagra del Cappelletto a Cervia e il Festival Internazionale degli Aquiloni a Pinarella. Nell’area della Torre San Michele degustazione di cappelletti abbinati a vini locali (stand aperti dalle 11). Si prosegue alle 17 con lo chef gastronomo Girolamo Orlando che interpreta i cappelletti e alle 18 musica con gli Esodati e i ballerini di Alba Dance Academy. Domani stand aperti dalle 11 e show-cooking alle 18 con Casa Artusi; alle 21 live music con i Brillanti Sparsi. Ultimi due giorni anche per la 45° edizione di Artevento. Si inizia oggi con laboratori e voli per arrivare al momento clou della giornata alle 21 con La Notte dei Miracoli. Domani la chiusura con laboratori e spettacoli.