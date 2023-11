’Tra cielo e terra’, concerto di Ghetti e Mannarini

“Tra cielo e terra: musica di infinito e di istanti” è il titolo del prossimo concerto del festival “Rossini Open” in programma stasera alle 20.30 nel settecentesco Oratorio di Sant’Onofrio” (in Largo Calderoni, 3) con la partecipazione del duo formato dalla pianista Annalisa Mannarini e dal flautista Massimo Ghetti, musiche di Johann Sebastian Bach, Alfredo Casella e Mario Pilati, inframezzate da improvvisazioni degli interpreti con l’ausilio dell’elettronica. I due musicisti, entrambi docenti di strumento alla Scuola Media “Innocenzo da Imola”, provenienti da importanti esperienze concertistiche e didattiche nella musica da camera, sinfonica e contemporanea, da alcuni anni si dedicano con passione allo sviluppo di progetti inediti partendo da brani originali per flauto e pianoforte con lo sguardo rivolto verso la sperimentazione e l’improvvisazione contemporanea.

Annalisa Mannarini e Massimo Ghetti aprire il loro concerto con la Sonata per flauto in minore BWV 1034 di Johann Sebastian Bach, da molti studiosi attribuita al figlio Wilhelm Friedemann, fluente e ricca di melodia nella sua caratteristica di sonata da chiesa (l’Andante è di accecante bellezza). Dopo il primo “port view” (vista del porto), alias un’improvvisazione ponte al brano successivo con uso del sintetizzatore e dell’elettronica, dichiarata citazione dei port view fra una traccia e l’altra dello storico album del 2004 “To the Stars” della Chick Corea Electric Band, eccoli approdare al porto della piacevole Barcarola e Scherzo di Alfredo Casella, un brano del 1903. Poi la complessa bellezza della Sonata per flauto e pianoforte del compositore napoletano Mario Pilati (1903-1938): un’opera del 1926 a suo tempo interpretata da giganti del flauto come Marcel Moyse. Info: 0545299542; biglietteria dalle 19.30.