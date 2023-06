Tra Fellini e Visconti finisce pari Piccolo racconta la loro rivalità

La seconda giornata lughese di ScrittuRa Festival è all’insegna del racconto della Romagna, tra il cinema di Fellini e la nostalgia.

Alle 18.30 al Chiostro del Carmine a Lugo Francesco Zani racconterà come ’esordire in Romagna’ con il suo primo romanzo ’Parlami’ (Fazi). Il commovente esordio di Zani racconta con voce limpida e sincera l’arrivo di un bambino speciale capace di scardinare i meccanismi di una famiglia come tante. L’autore dialogherà con Teoderica Angelozzi. Alle 21 al Pavaglione protagonista Francesco Piccolo (foto) con ’Fellini vs Visconti’. Autore premio Strega e sceneggiatore torna con un romanzo in cui il cinema è protagonista raccontando la rivalità tra Federico Fellini e Luchino Visconti, in dialogo con Matteo Cavezzali. Nel suo ultimo romanzo “La bella confusione” (Einaudi) racconta appunto di “Otto e mezzo” e “Il Gattopardo”, due film epocali girati contemporaneamente, e che tutti crediamo di conoscere benissimo.

Ma se torniamo a quel mitico 1963, con Claudia Cardinale che corre da un set all’altro, Burt Lancaster che deve dimostrare di non essere un cowboy, Sandra Milo che ama l’amore più del cinema, Marcello Mastroianni troppo felice per interpretare il suo personaggio, ecco che si spalanca un mondo intero. Intanto, fuori dal set, si dibatte un Paese in cui la cultura è ancora politica, e l’epopea di un celebre romanzo rifiutato e poi riscoperto s’intreccia alle vicende personali e pubbliche dei due registi. Piccolo ci fa rivivere lo spirito irripetibile di un’epoca. In caso di maltempo il festival si svolgerà alle 18.30 al Salone Estense e alle 21 all’aula magna dell’ITIS Marconi-Istituto Compagnoni.