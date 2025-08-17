Tra furti di portafogli e alcol alla guida

Quattro donne di origine straniera protagoniste di due furti di portafogli in un noto supermercato di Faenza, sono state denunciate a piede libero dai carabinieri. L’attività è scaturita nei giorni scorsi dall’intensificazione dei servizi di controllo finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e per prevenire le infrazioni al codice della strada nel territorio lughese e in quello faentino.

Entrambe le vittime dei due furti, avevano raccontato ai militari di essersi accorte, una volta raggiunta la cassa, della sparizione del portafogli dall’interno della propria borsetta lasciata nel carrello durante la spesa. Subito allertati, i carabinieri, una volta ricostruita la dinamica dell’accaduto con l’ausilio delle immagini delle telecamere di sicurezza del punto vendita, sono riusciti a individuare e identificare le sospettate le quali, con destrezza, approfittando della distrazione delle vittime, avevano sottratto loro i portafogli.

Nell’ambito dei medesimi servizi, i carabinieri della Compagnia di Lugo, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato in concorso due cittadini di origine straniera per porto abusivo di armi od aggetti atti ad offendere e rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti.

Inoltre il controllo del conducente di una vettura fermata, una volta sottoposto ad accertamento salivare, aveva restituito esito positivo per l’assunzione di droghe. All’invito che ne è conseguito, l’uomo ha rifiutato di eseguire il previsto screening tossicologico in una struttura sanitaria venendo così denunciato a piede libero. La successiva perquisizione sia del mezzo che personale ha permesso di rinvenire varie dosi di sostanza stupefacente oltre a oggetti e utensili dei quali non è stato in grado di giustificarne la provenienza.

Durante i controlli sulle principali vie di comunicazione, sono state ritirate infine tre patenti per guida in stato di ebrezza alcolica e i relativi conducenti sono stati segnalati alla prefettura. Tra di loro figurava anche un neopatentato. Per i neopatentati, ovvero coloro che hanno conseguito la patente di guida da meno di tre anni, vige il limite di alcol nel sangue pari a zero. Ciò significa che è severamente vietato guidare dopo avere consumato alcolici. Superare questo limite comporta sanzioni che possono includere multe, sospensione della patente e perfino la revoca.