Tra giornalismo e storia. Terza laurea per Priviato

Un uomo chiamato laurea. Non si ferma più il nostro collega, Lorenzo Priviato, che ieri a Bologna ha conseguito la laurea magistrale in Scienze storiche e orientalistiche con una tesi dal titolo “Sulle conseguenze della Pace di Costanza tra i regni di Federico I ed Enrico VI: la Romagna e il caso Ravenna”. La particolarità è che per lui si tratta della terza laurea conseguita in questi anni. Nessun dubbio sulla preparazione di Lorenzo, che al termine della discussione ha ottenuto il massimo dei voti: 110 e lode.

In precedenza Lorenzo - che i nostri lettori conoscono per la sua attività di cronista di nera e giudiziaria - aveva conseguito la triennale in Storia e la laurea vecchio ordinamento in Scienze politiche. Si fermerà il collega appassionato di storia, dopo uno storico (appunto) triplete accademico, o si dedicherà alle altre sue passioni?

Sia come sia, a Lorenzo vanno i complimenti da parte della nostra redazione.