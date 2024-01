Tra i migranti arrestato un egiziano. Ha violato il divieto di ritorno. Sarà processato, ma in contumacia

Non solo la raccolta di materiale utile a inquadrare il fenomeno delle tratte. L’intenso lavoro della polizia in occasione dello sbarco della Geo Barents con 336 migranti a bordo, ha portato anche all’arresto di un egiziano e alla denuncia a piede libero di un suo connazionale. Il primo, di 40 anni, oltre che per false generalità, è finito nei guai pure per essere rientrato sul suolo nazionale nonostante ci avesse già provato in passato con tanto di respingimento della questura di Agrigento datato 2021. Il secondo, di 55 anni, i guai li ha calamitati solo per false generalità in quanto in un precedente passaggio in Italia, nel lontano 2008 era stato identificato in un porto del sud fornendo nell’occasione un nome differente da quello dato mercoledì scorso a Ravenna. Alle operazioni, oltre ai mediatori culturali della prefettura, hanno partecipato anche interpreti della polizia arrivati apposta da Roma.

In quanto al 40enne, dopo una notte trascorsa in una cella di sicurezza della questura così come disposto dal pm di turno Stefano Stargiotti, ieri mattina è stato accompagnato in tribunale dagli stessi agenti della squadra Mobile che lo avevano dichiarato in arresto. L’uomo, che non ha documenti, nel 2021 aveva sciorinato una identità diversa da quella riferita scendendo dalla Geo Barents: ma ciò che gli è costato l’arresto, è stato l’ingresso illegale in Italia in quanto già espulso in precedenza. E nemmeno questa volta andrà tanto diversamente per lui perché per il 40enne – difeso dall’avvocato Giorgio Vantaggiato – il giudice, dopo avere convalidato l’arresto, ha imposto l’obbligo di dimora sul territorio provinciale accompagnato dall’obbligo quotidiano di firma in questura e dal nulla osta all’espulsione. Il processo è infine stato fissato per il 15 di aprile.

Non è escluso che nel frattempo il 40enne possa essersi allontanato da Ravenna per raggiungere la meta alla quale aveva sin dall’inizio pensato. In quanto ai suoi compagni di avventura, i primi a lasciare la città sono stati i 112 migranti destinati a Bologna per essere poi ripartiti tra le varie province dell’Emilia-Romagna; a Ravenna ne sono rimasti solo dieci accolti nei Cas, compreso un minore non accompagnato; altri 112 sono stati destinati alla Lombardia e quindi gli ultimi 112 alla Toscana grazie a pullman organizzati dalla prefettura. Nel complesso si è trattato di “una macchina organizzativa che dopo sette sbarchi ha dimostrato di sapere garantire accoglienza dignitosa e tanta solidarietà”, ha già avuto modo di sottolineare il prefetto Castrese De Rosa. A differenza di alcune delle volte precedenti, stavolta non sono emersi casi di possibili scafisti a bordo: ma non è mancata lo stesso qualche presenza portatrice di grane penali.