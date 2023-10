Tra la fotografia e l’editing. Aperto in via di Roma ’Tiratura’

Dai laboratori all’editing, dal design alla gestione del patrimonio fotografico senza trascurare la possibilità di consultare volumi a tema fotografico. È stato inaugurato sabato scorso in via di Roma 232 un nuovo spazio, ’Tiratura’ (gestito da Walter Costa, che ne è l’ideatore, Talita Virginia e Guglielmo Giomi) in cui la fotografia e la gestione dei testi e delle immagini si fonde con l’attualità e la possibilità di stampare (dal depliant al libro passando per la singola foto) in maniera innovativa ed ecologica.

Naturalmente senza trascurare la cultura fotografica, che trova il suo nuovo spazio ravennate grazie ad oltre 2mila volumi organizzati in aree tematiche per facilitarne l’accesso, che analizzano a tutto tondo l’arte del produrre immagini e atterrano a Ravenna dopo aver circolato, arricchendosi continuamente, tra Spagna, Brasile e Paesi Bassi. "Ci siamo accorti – spiega Walter Costa – che mancava uno spazio del genere a Ravenna. Uno spazio che tenesse insieme la passione per la fotografia con la stampa ma fosse anche in grado di creare eventi che, ad esempio, insegnino alle persone come archiviare le migliaia di immagini di cui si circondano e magari ricreare quegli album di famiglia che poi sono l’unico modo per conservare davvero immagini, altrimenti affidate al rischio continuo di sparire, o perché il telefono cade in acqua o perché i supporti si smagnetizzano. L’approccio pedagogico di ’Tiratura’ si basa su una creazione collettiva di conoscenza. Capire e decodificare il linguaggio col quale le immagini ci parlano, giocare con le loro ri-combinazioni, sperimentare come trasformarne i significati: sono alcuni dei nostri obiettivi didattici che coltiviamo in corsi e workshop per gruppi di tutte le età, sia in studio che sul territorio".

L’attività di ’Tiratura’ si snoda su tre pilastri pilastri; consultazioni libri (aperta a tutti e con possibilità di qualche fotocopia con piccolo contributo che serve per mantenere viva e vitale la raccolta dei volumi), didattica e ricerca con laboratori e corsi (un calendario degli eventi sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito www.tiratura.net); attività di stampa ed editing utilizzando la stampante Risograph che è in grado di produrre poster, pubblicazioni ed altri materiali grafici (formato massimo A3) disponibile in studio. Nata in Giappone (Riso in giapponese vuol dire "ideale") negli anni ’80, la stampa Risograph contribuisce a rendere ogni copia unica e dall’estetica inimitabile, permettendo tirature da 30 a 2000 copie mantenendo costi e tempi contenuti. Grazie al processo principalmente meccanico e all’uso di inchiostri a base di olio di crusca di riso – uno scarto di lavorazione che altrimenti andrebbe buttato– le stampanti Risograph sono tra le più rispettose dell’ambiente, consumando in media l’80% in meno di energia rispetto alle stampanti digitali a toner.

