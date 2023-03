Tra le difese scatta lo scaricabarile "Lei lo portava in banca, io meno..."

Disposta a sottoporsi all’esame, ieri Annalisa Bertozzi è incorsa in numerose contraddizioni rispetto a quanto aveva già dichiarato ai carabinieri, cosa che non le ha giovato. Ha spiegato che quell’anziano si era presentato da lei a fine 2016, portato dalla vicina, precisando di averlo accompagnato in banca "solo in tre circostanze", per prelevare somme per piccole spese, scaricando il resto delle iniziative, tra cui quella di portarlo dal notaio e la vendita della casa tramite agenzia, sull’avvocatessa, conosciuta perché aveva anch’essa un parente in struttura. Rispetto a quest’ultima, i fatti imputati alla Bertozzi, secondo il suo avvocato, Nicola Casadio (nella foto a sinistra), sono "di portata di gran lunga inferiore" e la ritiene "colpevole solo di essersi presa cura con estrema diligenza dell’anziano", definito "volubile" ma al tempo stesso "deciso a sfuggire dai servigi di un’amica (la vicina), a dimostrazione che non era incapace di intendere e volere, anzi mostrava scaltrezza". Proprio il fatto che fosse gravata da un precedente specifico, "la portava a documentare ogni corrispondenza di spesa, proprio per mettersi al riparo da nuove accuse".

Secondo il difensore della Cavallari, avvocato Aldo Guerrini, non c’erano prove certe delle condotte contestate, "l’anziano era affetto da disturbi, rilevati però solo un anno dopo i fatti contestati". Lo stesso, inoltre, si sarebbe fatto tutelare "il suo ingente patrimonio immobiliare e finanziario con investimenti ad alto rischio da una banca locale"; ciò, in chiave difensiva, a dimostrazione della sua capacità di intendere. Riguardo al patrimonio che l’avvocatessa avrebbe sottratto alla vittima, "tutti i soldi sono stati restituiti". Per quanto riguarda le spese di condominio, in particolare, "gli aveva rilasciato una dichiarazione di debito, impegnandosi a restituire tutto, cosa che ha fatto".

Riguardo all’eredità, l’anziano "con atto a futura memoria, in caso di sopravvenuta invalidità, l’aveva nominata come tutrice, cosa che l’avrebbe resa incompatibile con la posizione di erede". Del fatto di essere stata nominata tale, da un uomo conosciuto solo pochi mesi prima, al pari della titolare della casa famiglia, ne sarebbe venuta a conoscenza solo al momento della conclusione delle indagini a loro carico, in quanto "il notaio era tenuto al segreto".