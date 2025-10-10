Tra Lugo e Solarolo scia di roghi. Ventinovenne patteggia

Bomboletta di liquido infiammabile (nella fattispecie si trattava di vernice) stretta in una mano. E accendino spianato davanti al getto con l’altra mano. Forse con quel rudimentale mini-lanciafiamme, sperava di scassinare qualche bancomat tra la Bassa Romagna e il Faentino di fatto facendo sorgere il pericolo di un incendio con relativo rischio per le abitazioni adiacenti. Non è finita qui: perché intanto che era in giro, ne aveva approfittato per appiccare qui e là le fiamme anche ad altre cose.

In totale cinque contestazioni tra danneggiamenti seguiti da incendi e furti aggravati (compiuti o solo tentati) quelle maturate tra il 27 e il 29 aprile 2023 da un 29enne di Solarolo. Il giovane, difeso dall’avvocato Giorgio Vantaggiato, ieri mattina davanti al giudice Piervittorio Farinella, ha patteggiato un anno e sei mesi di reclusione e 200 euro di multa senza sospensione condizionale della pena alla luce delle molteplici grane già accumulate con la giustizia.

La cavalcata contestata al nostro, si era aperta il 27 aprile di due anni fa: quella notte il 29enne - prosegue l’accusa - aveva dato fuoco al bancomat della Bcc della Romagna Occidentale in piazza Garibaldi a Solarolo. Due notti dopo la scena si era ripetuta a Barbiano: questa volta sotto al fuoco del mini-lanciafiamme del 29enne, c’era finito lo sportello bancomat della Credit Agricole di piazza Alberigo da Barbiano. Sempre il 29 - secondo le indagini coordinate dal pm Stefano Stargiotti - il 29enne aveva dato fuoco ad alcuni rifiuti in plastica che si trovavano alle spalle del supermercato Crai sulla provinciale Felisio a Lugo: le fiamme in quella occasione avevano finito con il lambire anche la vettura locata al responsabile del supermercato, un Fiat Doblò.

Dopodiché, impugnando una rastrelliera da biciclette raccattata per strada, il 29enne aveva sfondato il distributore automatico di sigarette collocato fuori dal bar Croazia di via Circondario Ponente sempre a Lugo per rubarne alcuni pacchetti di bionde.

L’ultimo raid a lui attribuito, lo aveva compiuto sempre per le sigarette e sempre a Lugo: questa volta nel mirino c’era finito il distributore automatico all’interno del centro commerciale ’Il Globo’ di via Foro Boario: ma il furto non era riuscito.