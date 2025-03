Tra natura e visite guidate, riaperti i parchi

Hanno riaperto ieri i parchi tematici cervesi: Centro Visite Salina di Cervia, Casa delle Farfalle e Parco Naturale. Dopo la pausa invernale, il pubblico di turisti e cittadini potrà tornare ad ammirare la natura. In occasione della riapertura sono state inaugurate due mattonelle in mosaico Cervia Città Amica delle Donne, in collaborazione con l’associazione Linea Rosa. Le due mattonelle sono state apposte a Casa delle Farfalle e al Centro Visite Salina di Cervia. "Atlantide ha appena ottenuto la certificazione parità di genere e questa è una delle prime iniziative in cantiere per essere vicine e vicini alle donne e promuovere nei nostri parchi un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso di ogni genere – afferma Chiara Tiozzi, responsabile dei parchi tematici del cervese –. Siamo felici della collaborazione con Linea Rosa e fieri di queste due mattonelle, che hanno un significato simbolico importante".

Casa delle Farfalle è un’oasi che racchiude 60 specie di farfalle tropicali, 20 specie di insetti provenienti da tutto il mondo, 100 specie di piante tropicali e 500 mq di foresta fluviale. Il Parco Naturale, invece, è un luogo dove trascorrere ore di assoluta quiete e tranquillità, scoprire profumi e suoni dimenticati e ristabilire quel contatto con la natura che l’uomo ha perso da tempo. Tanti animali: polli, faraone, tacchini, conigli, capre, pecore, cavalli, bovini, asini, cervi, daini, molti dei quali si possono toccare con mano all’interno del recinto della Vecchia Fattoria. Ma anche tante piante. Il sottobosco è ricchissimo di arbusti come il rovo, il biancospino, l’olivello, il ligustro, il caprifoglio e il crespino. È presente un vero e proprio percorso botanico che indica varie essenze autoctone della pineta di Cervia. Con l’assistenza di personale esperto, i bambini potranno interagire e accudire gli animali della fattoria, in tutta sicurezza senza arrecare disturbo agli animali stessi. Infine, ha riaperto il Centro Visite Salina, punto informativo del Parco del Delta del Po, luogo di partenza per le visite guidate alla Salina. Al suo interno si snoda un percorso di conoscenza che consente di approfondire le tematiche storiche ed economiche legate alla produzione del sale. L’ accesso alla Salina è consentito solo se accompagnati da personale autorizzato. Le guide ambientali accompagnano il pubblico alla scoperta della salina più a nord d’Italia, porta sud del Parco del Delta del Po. La primavera è il momento ideale per fare birdwatching. Tutto pronto, quindi, per arricchire di attività le giornate di cittadini e turisti in attesa del lungo ponte di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio.

Ilaria Bedeschi