Tra podcast e Austria. Le strategie di ’Cervia In’

Continuano le attività della Fondazione Cervia In per la stagione turistica. In arrivo anche una novità in merito ai collegamenti, che ha come protagonista l’aeroporto di Forlì e il volo estivo tra la città romagnola e Vienna, per il quale la Fondazione, in collaborazione con la cooperativa taxi di Cervia, ha definito i transfer e sta promuovendo pacchetti sull’Austria. Le attività di promozione della Fondazione rappresentano uno sforzo per fornire supporto agli imprenditori turistici e per far conoscere le bellezze e le opportunità offerte da Cervia e dintorni, con un importante focus sui mercati esteri, tradizionalmente più difficili da raggiungere per i singoli operatori. Solo a fine estate, quando la Fondazione condividerà i risultati delle campagne con gli operatori e con la città, si saprà se queste politiche sono state efficaci. Per quanto riguarda la comunicazione è stato lanciato il primo podcast dedicato alla città, con ospiti d’eccezione. La prima puntata è dedicata a Milano Marittima e vedrà la partecipazione di Simona Ventura come testimonial.

"Cervia In per il Turismo conferma la sua capacità e la sua professionalità nel promuovere la nostra città a livello nazionale e internazionale, proseguendo nell’attività già avviata all’inizio dell’anno – spiega il sindaco Mattia Missiroli –. La Fondazione sta dando prova di portare ad un’ulteriore crescita turistica la nostra località dal punto di vista promozionale, grazie a mirate e attente azioni di marketing e comunicazione. Le numerose azioni messe in campo per il 2025 spaziano da campagne promozionali tradizionali cartacee, radiofoniche, televisive, a quelle più innovative di web e digital marketing, social, portali telematici, piattaforme di welfare aziendale. Con le sue energie e col raggiungimento di importanti obiettivi nella promozione della città, Cervia In sta dimostrando di essere una realtà fortemente rappresentativa del territorio".

Le professionalità della Fondazione "sono capaci di rispondere alle molteplici esigenze e a guardare con competenza e lungimiranza alle nuove frontiere del turismo. Il Comune e la rete di imprese fanno sistema, in un condiviso progetto di crescita turistica e territoriale". Tra le varie attività che ha messo in campo la Fondazione, infatti, figurano: campagne di affissione, spot tv, campagne radiofoniche, campagne web, pubblicazioni cartacee ma, soprattutto, la partecipazione alle più importanti fiere nazionali e internazionali. Le campagne di promozioni riguardano tutte le località Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata e sono pensate per rafforzare l’immagine e i punti di forza di Cervia e delle sue località come mete di viaggio, lavorando sulla percezione emotiva piuttosto che sulla vendita diretta del soggiorno.

Ilaria Bedeschi