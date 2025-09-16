Tra politica e personale: "’Maurone’ lasciato solo dal Pci. Tra noi due fu amicizia vera"

di Ivan Simonini *

Su Mauro Dragoni, aggiungo tre fatti a quelli segnalati nei giorni dell’intitolazione di una strada al suo nome. Intanto, fu lui il vero costruttore dell’alleanza ravegnana tra Pci e Pri: nella sua veste di Segretario della Federazione Comunista, volle un adattamento creativo della linea berlingueriana del Compromesso Storico. A Ravenna infatti il Pri, il più radicato partito di centro, svolgeva un ruolo simile a quello svolto dalla DC a livello nazionale. L’elezione di Dragoni a Sindaco da parte del Consiglio Comunale suonò così come un fatto naturale. Inoltre, se a Ravenna è rinata l’Università, a Dragoni e alla sua seconda Giunta spetta almeno il 33% del merito. A poche settimane dal mio insediamento come nuovo Assessore all’Università, ci colpì un fulmine a ciel sereno: Ravenna (a differenza di Forlì e Cesena) era stata esclusa dal decentramento universitario.

Il Rettore Roversi Monaco rivelò che Ravenna non aveva ancora istituito l’Ente di Sostegno Economico agli insediamenti in loco delle nuove facoltà, mentre Forlì e Cesena avevano costituito Serinar. Formammo subito una “task force” clandestina: il Sindaco Dragoni, l’Assessore veterano Pietro Mieti e il sottoscritto. Per l’Ente di Sostegno Mieti perfezionò l’ipotesi di una Fondazione. Il Sindaco mi incaricò di contattare Benigno Zaccagnini e il Gruppo Ferruzzi. Con Zaccagnini, che conoscevo bene, non ci furono problemi: capo corrente moroteo e quindi “capo” anche del Ministro alla Pubblica Istruzione Galloni, consigliò subito al Ministro di reinserire Ravenna. Più difficile il Gruppo Ferruzzi. In almeno un paio d’incontri Carlo Sama fu irremovibile: il Gruppo Ferruzzi avrebbe fatto la sua parte, ma dopo l’ottenimento dell’Università. Peccato che per ottenere l’Università era necessario, prima, proprio il pronunciamento economico del Gruppo Ferruzzi. Non ci fu un mio terzo incontro con Sama. Dissi a Dragoni e Mieti che avremmo perso altro tempo e che toccava al sindaco, in forza della sua amicizia con Raul Gardini (che lo chiamava affettuosamente “Maurone”), rivolgersi personalmente al leader del Gruppo Ferruzzi. Dove io avevo fallito con Sama, Mauro riuscì con Gardini.

Di lì a poco, all’Assemblea degli Industriali Ravennati Gardini s’impegnò pubblicamente a garantire che per lo sviluppo dell’Università a Ravenna il Gruppo Ferruzzi avrebbe fatto oltre il possibile. Erano le tre parole che il Rettore voleva sentire. E Ravenna risalì sul treno dell’Università con l’avvio di Beni Culturali (1989) e Scienze Ambientali (1990). Nel frattempo, rapidamente, avevamo attivato la Fondazione Flaminia, del cui atto costitutivo fui il primo firmatario: tra i vari enti pubblici e privati promotori della Fondazione, si distinsero la Diocesi, la Casa Matha e la Cassa di Risparmio. Il primo Presidente della Fondazione fu Mauro Dragoni, al quale sarà poi intitolata un’Aula a Palazzo Rasponi delle Teste (dove la Flaminia ha avuto la sua prima sede) molti anni prima dell’intitolazione della strada. Il terzo fatto che aggiungo fu subìto da Dragoni. Hanno detto tutti che l’intitolazione della strada è stata tardiva. Nessuno ha detto che è stata tardiva l’assoluzione da quell’indagine (1992) per corruzione per l’uso in comodato gratuito di una casa di campagna interamente ristrutturata da Dragoni stesso, il quale - è bene dirlo - non si è mai arricchito in vita sua e in quella circostanza fu indotto a dimettersi da sindaco con la morte nel cuore.

In quella crisi la nostra amicizia si consolidò e non c’era week-end in cui le nostre due famiglie non s’incontrassero. Dragoni aveva pacatamente criticato Achille Occhetto sulle modalità con cui il Segretario Nazionale stava procedendo alla liquidazione del Pci. In quella fase tumultuosa di passaggio tra Pci e Pds, la mutazione genetica del partito aveva pressoché sospeso quel diritto di critica che invece nel Pci paradossalmente era divenuto sacrosanto. Nel gruppo di comando di quel partito appena nato, più d’un dirigente lavorava per diventare sindaco al posto di Dragoni. ’Maurone’ moriva giovanissimo, a 54 anni, il 14 gennaio 2006, credo di crepacuore, come il suo Assessore Pier Paolo Vichi, che si rifugerà in Russia per sottrarsi a un avviso di garanzia annunciato imminente dalla grancassa di un tam tam menzognero.

Ecco, con Mieti (l’Assessore al Bilancio più longevo di sempre, con l’occhio attento ai buoni affari per il Comune, come l’acquisto di Palazzo Rasponi delle Teste per l’inezia di 800 milioni di lire), un altro Assessore di Dragoni che meriterebbe una strada o una piazza è appunto Vichi, non solo per le sue realizzazioni (Centro Carni ecc.) ma per aver concretamente progettato il muoversi in squadra tra assessori, tra assessori e dirigenti, tra privato, sociale e pubblico, cioè il fare sistema complesso del comune con sindacati, aziende e associazioni.

Ma torniamo un attimo a Dragoni: se avesse sentito viva la solidarietà del suo partito, Maurone si sarebbe davvero dimesso da sindaco??

* Ex assessore comunale