Tra pugni e mazze da baseball. Sospesa la partita Fiumanese-Godo

Mancano pochi istanti al termine di Fiumanese-Godo, gara del girone N di Seconda Categoria al campo Comunale Lombardi-Rossi-Solfrini di via Berlinguer a Predappio, di cui Fiumana è la prima frazione arrivando da Forlì. La squadra di casa naviga nei quartieri alti della classifica, tra quarto e quinto posto e sta vincendo contro i ravennati 2-1, grazie ad una doppietta di Djenis Ibraimi. La gara è nervosa ma non particolarmente cattiva; è diretta dall’arbitro della sezione di Faenza, Martina Magnani, fischietto dal giugno del 2021 e alla terza direzione di una gara di Seconda in quest’ultimo periodo dell’anno.

Malgrado le tensioni sembra tutto potersi concludere senza problemi, invece la rissa è dietro l’angolo: il tecnico dei ravennati Silvia Citta, anima della squadra rossoblù, effettua l’ultimo cambio. Il giocatore esce dal campo, forse non con l’aplomb che sarebbe necessario ma a questo punto accade veramente di tutto.

Un dirigente locale esibisce all’improvviso una mazza da baseball – che ci farà mai una mazza da baseball in un campo da calcio – e le opposte fazioni iniziano un tumultuoso momento, che sfocia con un pugno in faccia subito, fuori dal terreno di gioco, nei pressi degli spogliatoi, da un giocatore del Godo, probabilmente colpito da uno della Fiumanese uscito dal campo pur senza essere stato avvicendato. L’arbitro Magnani si rende conto dell’impossibilità di proseguire la gara, ne decreta la fine anticipata e chiama le forze dell’ordine. I Carabinieri intervengono e mettono la parola fine al momento di violenza assolutamente gratuito e immotivato, in una partita di calcio. Penalmente sarà l’intervento dei Carabinieri a indirizzare la questione, mentre calcisticamente parlando farà fede il solo referto dell’arbitro Magnani e domani, nel tardo pomeriggio, se ne saprà di più con le decisioni del Giudice Sportivo di Ravenna, avvocato Giacomo Valgimigli. Giudice Sportivo che, però potrebbe prendersi qualche tempo per decidere le eventuali squalifiche che si annunciano comunque pesanti per le persone coinvolte, alcune delle quali, probabilmente, non sarebbero dovute essere all’interno del recinto di gioco (a destra foto d’archivio).

Ugo Bentivogli