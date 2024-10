Tra Ravenna e Porto Fuori. Si demolisce il ponte sulla Classicana. Bretella per sei mesi

La strada si allarga e il ponte non può che fare lo stesso. Un’operazione per cui serviranno sei mesi, nei quali i residenti di Porto Fuori dovranno sopportare i disagi di vedere chiusa la principale strada di collegamento tra la frazione e la città.

Dalle 6 del mattino di sabato 19 ottobre infatti via Stradone verrà chiusa per la demolizione del ponte sulla Classicana. Ci vorranno sei mesi per ricostruirlo: la riapertura è stata già fissata per il 31 marzo 2025 alle 18. E nel frattempo verrà creata una bretella per il transito, ma solo per le auto, solo di giorno e solo in un senso di marcia. Nella direzione opposta, verso Ravenna, la strada sarà percorribile solo da cicli e motocicli.

Si tratterà di una strada di servizio creata ad hoc che passerà sotto alla Classicana in prossimità dei Fiumi Uniti, percorribile in direzione Porto Fuori esclusivamente dalle 6 alle 22 e da veicoli con massa non superiore a 3,5 tonnellate. Nell’altro senso di marcia la corsia è riservata a velocipedi, ciclomotori, motocicli fino a 149 cavalli e mezzi di soccorso. "L’alternativa è, venendo da Ravenna, prendere la Classicana e poi via Marabina. Il percorso così si allunga di 500 metri – dice Claudio Vallicelli, presidente del Comitato cittadino di Porto Fuori, che è comunque ottimista –. Il disagio sicuramente c’è, ma non penso che si creeranno file interminabili. C’è ovviamente qualche timore per i tempi, ma si è parlato di sei mesi e questo è ciò che è previsto".

Il cantiere vale ben 43 milioni di euro per ampliare un primo tratto della Classicana conformandola alla tipologia B ’extraurbana principale’, adeguando gli svincoli esistenti e gli accessi, che verranno opportunamente convogliati in apposite controstrade. "L’opera, cofinanziata nell’ambito del Piano operativo fondo sviluppo e coesione Infrastrutture 2014-2020 – scrive Anas, proprietaria della strada, in una nota –, ha lo scopo di riqualificare e potenziare la funzionalità del nodo di interconnessione tra la viabilità statale e autostradale con il porto di Ravenna". L’obiettivo è ammodernare il tratto da Classe al porto.

Inoltre nella notte tra il 23 e il 24 ottobre (dalle 19 del 23 ottobre alle 8 del 24) anche la Classicana sarà chiusa in un tratto (tra i chilometri 220,550 e 223,550). Chiusure lungo le corsie avverranno anche tra le 7 del 21 ottobre e le 19 del 31 ottobre per demolire materialmente l’impalcato e le spalle del ponte. Gli svincoli di Porto Fuori resteranno però accessibili. "Il dispositivo di traffico – prosegue la nota di Anas –, messo a punto con l’obiettivo primario di minimizzare gli impatti sull’utenza locale, senza penalizzare la produttività e la tempistica dell’intervento, è stato condiviso, tra gli altri, con la Prefettura di Ravenna, il Comune e le forze di polizia stradale e locale competenti. La disciplina così individuata sarà costantemente monitorata per valutarne l’adeguatezza e apportare le modifiche che dovessero rendersi opportune".

Resta l’interrogativo sui mezzi pubblici, il cui percorso andrà variato: i residenti chiedono che vengano resi noti i nuovi orari.