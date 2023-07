Tra sorrisi e lacrime È vivo il ricordo di ’Zimbo’

Un successo consolidato in 32 anni di repliche, sempre uguali e nuove ogni volta, un velo di commozione e tanto divertimento: il Sarchiapone Premio Walter Chiari 2023 è andato in scena domenica in Piazza Garibaldi con un duplice ricordo. Il tributo a Walter Chiari si è unito al ricordo di Bruno Guidazzi, per tutti ‘Zimbo’, nel decennale della sua scomparsa. La 32esima edizione della manifestazione, ideata proprio da Zimbo per onorare l’amico Valter, è iniziata con una delle mirabili performance di Walter Chiari e da un breve video del Sarchiapone 2012 nel quale Bruno, già con voce leggermente incrinata, ma con la verve e l’umorismo sagace di sempre, conduceva la manifestazione, in tandem con Andrea Vasumi. Fu il suo ultimo Sarchiapone, Bruno Guidazzi sarebbe scomparso di lì a pochi mesi. L’onore e l’onere dell’organizzazione del carosello comico sono passati così alla famiglia Guidazzi coi figli Guido, Anna e Paolo e a Claudia Bissi moglie di Zimbo. Ma come avrebbe commemorato Zimbo la sua morte? Da uomo sensibile, con rispetto ma con la battuta spiazzante con cui era solito intrattenere amici e pubblico. E così è stato anche l’altra sera: introdotti, incalzati e talvolta supportati dal mattatore Vasumi, si sono esibiti veterani della comicità come Lorenzo Lanzoni nelle vesti di ‘Maoro’, il vincitore 2023 del ‘Festival comicità italiana’ di Modena , Tiberio, il forlivese comico e cabarettista Enrico Zambianchi, l’imitatore, attore e conduttore Gianni Fantoni e il collaudato duo Marco Dondarini e Davide Dalfiume. Duilio Pizzocchi, vincitore della prima edizione, ha chiuso la pièce comica.

Rosa Barbieri