Tra vini e formaggi, le specialità francesi in piazza Garibaldi

Il mercatino regionale francese, con i suoi profumi, sapori e colori d’oltralpe arriva a Cervia per la prima volta in piazza Garibaldi, da oggi fino a lunedì, in collaborazione con Consorzio Cervia Centro. In vendita oltre ottanta i tipi di formaggi, i quali potranno essere abbinati ad un’ampia gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vinicole d’Oltralpe. Per i più golosi le degustazioni dolci, che potranno contare sui biscotti bretoni, con oltre venti varietà di ripieno. Orari: oggi dalle 12 alle 23, domani e domenica dalle 9 alle ore 23; lunedì dalle 9 alle 21.