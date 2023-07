Tracce del passato sotto la banca

Nella seconda metà del 1980 in piazza Arcivescovado, in fregio a via Romolo Gessi, iniziarono i lavori di ristrutturazione di un vecchio edificio di proprietà della Banca Popolare e confinante con la storica sede. Come era ampiamente previsto vennero alla luce importanti testimonianze archeologiche che andavano dall’epoca romana, al quinto secolo e al 1200. I sondaggi preliminari e i successivi lavori di recupero si svolsero sotto l’attenta sorveglianza di studiosi come Giuseppe Cortesi, il canonico monsignor Mario Mazzottti e l’allora soprintendente ai Monumenti, architetto Gino Pavan.

A cura di Carlo Raggi