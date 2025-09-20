Tradizioni, il trionfo del dolce ’La Buffona’

Il sole bacia la Fira di Sett Dulur e la gente si riversa a frotte nelle strade del centro di Russi, per partecipare un giro in giostra, una cena negli stand del volontariato o dei professionisti che propongono il menù tipico di questa sagra ultracentenaria, cappelletti e bel e cot (una sorta di cotechino magro), per visitare le numeroso mostre e assistere agli spettacoli organizzati in piazza Farini e nel giardino della Rocca.

Sala affollata e attenta anche giovedì sera, in biblioteca dove si presentava la ’Buffona’, dolce tipico proprio di Russi, di cui si stavano perdendo le tracce ma ancora ben impresso nei ricordi dei meno giovani. Un dolce che da qualche anno il ‘Forno dell’Artista’, l’ ultimo forno aperto nell’abitato di Russi, ha ripreso a produrre da qualche anno. "Si tratta di un dolce molto povero e anche poco dolce, un dolce figlio della miseria i cui ingredienti principali erano uova, latte, lievito, uvetta", afferma Marco Giuliani, 48 anni fornaio da quasi 30 con una grande passione per la pasticceria. "Mio padre da Filetto si è trasferito a Russi nel 1964 – racconta - e qui ha scoperto la ’Buffona’, allora molte donne la preparavano a casa e portavano il tegame al forno per la cottura. Gli ingredienti principali sono latte, farina, zucchero, miele, uvetta e lievito. Si prepara un lungo impasto con cui poi si forma un grosso nodo, forse un rimando al fazzoletto indossato dai contadini e dai partigiani. Un grosso nodo perché il formato della tradizione è otto etti. Anche mio padre la faceva, poi ha smesso, gli altri forni dii Russi hanno continuato a proporla soprattutto in occasione della Fira. Ho cercato la ricetta, mi sono confrontato con i colleghi. Da tre anni la propongo tutto l’anno, e in questi giorni ne faccio di più, perché la richiesta c’è. Il sapore e simile a quello di un pan brioche un po’ più asciutto per cui consiglio di inzupparla nel latte, nel sangiovese o nella crema".

Oggi si attendono migliaia di visitatori, dalle 14 sarà chiuso al traffico anche il tratto urbano della strada provinciale Brisighellese Ravennate: in via Garibaldi esposizione esibizioni , itineranti sulle invenzioni più sorprendenti dei primi anni del secolo scorso.

Alle 17,30 oggi e domani mattina alle 10.30 sono previste visite guidate a palazzo San Giacomo, che fino a lunedì ospita anche l’esposizione dei pezzi più belli o singolari del concorso ‘Libri mai mai visti’. Domani le 15 invece visita guidata alla chiesta dei Servi e alle sue opere d’arte, mentre nella chiesta di Sant’Apollinare, in piazza Farini, documenti e fotografie raccontano la storia dell’asilo giardino ‘Luigi Carlo Farini’ (la scuola materna di Russi ) inaugurata il primo luglio del 1865 con decreto regio, per volere dell’allora presidente del Consiglio il russiano Farini. Domani e lunedì nel giardino della rocca Melandri dalle 16,30 musica e giochi con artisti di strada. Alle 23 di domani sera lo spettacolo di fuochi d’artificio, che anticipa quello di chiusura di lunedì sera

c.l.

Nella foto a fianco l’inaugurazione di una mostra in Municipio (Foto Zampaglione)