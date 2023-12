"Traffico a San Giuseppe, ora il progetto"

Nel consiglio comunale di martedì è stato votato un ordine del giorno che impegna l’amministrazione a pianificare interventi di miglioramento della viabilità del quartiere San Giuseppe, in attesa della realizzazione dell’opera di circuitazione. Nel quartiere procedono i lavori per l’attuazione del comparto Cos2 e, nei prossimi anni, l’insediamento di nuovi residenti, di aree commerciali, nonché di nuovi servizi sportivi e socio-sanitari comporterà un rilevante incremento del carico urbanistico. Sarà indispensabile trovare nuove forme di finanziamento. L’impegno è quello di procedere con sollecitudine alla redazione degli studi di fattibilità tecnico-economica della nuova opera di circuitazione. Per la consigliera dem Campidelli (nella foto) "è ora necessario avviare al più presto un nuovo progetto" per migliorare la viabilità.