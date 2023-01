Traffico canalizzato alla ‘Prospettiva’

Nell’agosto del 1979 videro la luce le aiuole spartitraffico all’ incrocio antistante l’ottocentesca costruzione (su progetto di Pietro Tomba) del Fontanone, chiamata in origine la ‘Prospettiva’ dato che si poneva come sfondo della passeggiata dei faentini vale a dire il viale dello Stradone. Così canalizzato, il traffico (non certo così intenso come oggi e che dal 1977 aveva visto il venir meno degli autotreni e carri ferroviari destinati alla Paf, all’inizio di via degli Insorti) che convergeva lì da quattro strade (via Rocca era stata chiusa), divenne più sicuro e fluido.

A cura di Carlo Raggi