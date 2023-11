Traffico di uomini. Fermati due sudanesi sospettati di essere entrambi scafisti

Dal video si vedono chiaramente i due pilotare il gommone poi soccorso a circa 39 miglia al largo della Libia dalla nave ong Ocean Viking con i primi 29 profughi a bordo. Per l’accusa, sono cioè entrambi scafisti: per questo motivo la polizia li ha fermati lunedì sera a poche ore dall’attracco della nave alla banchina della Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna con 47 migranti a bordo.

Sono entrambi di origine sudanese e hanno 39 e 24 anni. Si trovano al momento in carcere, come disposto dal pm Lucrezia Ciriello, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà questa mattina in video-collegamento da Port’Aurea davanti al gip Andrea Galanti alla presenza dei difensori. E cioè per uno l’avvocato Maria Grazia Russo e per l’altro gli avvocati Carlo e Carlotta Benini. La procura, oltre a chiederne la convalida del fermo per via del pericolo di fuga, ne ha chiesto la custodia cautelare in carcere.

I due fanno parte della prima ondata di migranti raccolti dalla nave ong: si trattava perlopiù di siriani (23) e poi 3 del Bangladesh e 3 appunto del Sudan del Nord. Gli investigatori della squadra Mobile, come già era accaduto in occasione degli altri sbarchi di navi ong, hanno compiuto tutti gli accertamenti del caso sui 29: dall’ascoltare le loro storie a capire se nei loro cellulari potesse esserci materiale utile a ricostruire i dettagli della traversata. Ed è da almeno uno di questi telefonini che è emerso il video con i due sospettati al timone.

I diretti interessati sono stati già ascoltati dal pm rendendo spiegazioni differenti in merito alle loro azioni. Non hanno potuto certo negare di essersi trovati al timone dell’imbarcazione con rotta verso l’Italia. Il primo ha in sintesi riferito di essere salito per ultimo a bordo e di essere stato minacciato da due trafficanti libici con una formula del tipo: "Tieni questa rotta fino alla fine o, se torni indietro, sarai il primo ad assere ammazzato". Quindi gli sarebbe stato consegnato il materiale utile alla traversata (presumibilmente un telefono satellitare e varie taniche di carburante) e gli sarebbe stata indicata la rotta giusta sulla bussola. Il tutto, in cambio di un prezzo per il passaggio di 7.000 dinari libici: cioè all’incirca 1.350 euro.

L’altro ha invece riferito di essere stato avvicinato dai libici in quanto in grado di navigare, così come a suo dire accaduto a tutti quelli che lo sapevano fare; quindi, in cambio di un forte sconto (1.000 dinari per il passaggio, cioè circa 193 euro) sarebbe stato invitato a tenere la rotta indicata. E lui, che comunque voleva fare la traversata, ha accettato senza che vi fossero pregressi accordi. Dalle testimonianze finora raccolte, è emerso che invece gli altri saliti sul gommone, avrebbero pagato cifre tra i 5 mila e i 7 mila dollari per raggiungere l’Europa (cioè fino a 34 mila dinari libici).

In ogni caso, la situazione appare essere ben diversa da quella che a fine settembre aveva portato prima al fermo, e poi alla immediata liberazione, di un 23enne egiziano sospettato pure lui di essere scafista. Questa volta in particolare esistono prove video del fatto che i due abbiano effettivamente pilotato il gommone (l’altra volta c’erano solo alcune dichiarazioni di migranti). Inoltre le parole dei due sudanesi davanti al pm, sembrano delineare un quadro differente da quello tracciato per il 23enne.

Andrea Colombari