Traffico di droga a Faenza: un arresto

Faenza (Ravenna), 17 ottobre 2024 - A Faenza i poliziotti del locale Commissariato hanno arrestato un extracomunitario per il reato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. L’episodio risale a ieri, quando nell’ambito di un servizio disposto dal Questore di Ravenna, Lucio Pennella (finalizzato al contrasto dei reati attinenti allo spaccio e al traffico di stupefacenti), gli agenti hanno individuato un’abitazione, ritenuta sospetta, in cui risiedono una donna italiana e un nordafricano non in regola con le norme sul soggiorno. Non appena entrati, i poliziotti hanno percepito l’olezzo riconducibile alla marijuana, procedendo pertanto alla perquisizione della casa. Il tentativo di fuga del nordafricano, che nel frattempo aveva raggiunto un terrazzo posto al primo piano, che non ha sortito gli effetti sperati. Al piano superiore dello stabile i poliziotti hanno rinvenuto una serra al cui interno erano riposti dei vasi e tutto il necessario per la coltivazione della cannabis. A carico dello straniero gli agenti hanno sequestrato circa sette etti di hashish suddiviso in diversi panetti, qualche decina di grammi di marijuana, una bustina di semi, un bilancino di precisione, un essiccatore, sostanze chimiche varie, nonchè strumentazione idonea alla preparazione e al confezionamento dei panetti. Nel primo pomeriggio di oggi il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto dell'uomo. In attesa del processo, nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari.