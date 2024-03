Falsi cani di razza per vip e calciatori, sgominata banda tra Ravenna e la Slovacchia

Ravenna, 15 marzo 2024 – Traffico di falsi cani di razza scoperto a Ravenna, con vip e calciatori ignare vittime. Poi l’inchiesta dall’Emilia Romagna si allarga fino alla Slovacchia.

Al termine di una indagine dal Raggruppamento Carabinieri Cites - Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati a Danno degli Animali (Soarda), dei Carabinieri Forestali di Ravenna e Squadra Mobile di Ravenna sono state eseguite misure cautelari per associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata al traffico illecito di numerosi cuccioli bulldog francese e frode in commercio essendo stati venduti a prezzi altissimi cuccioli come di razza, ma in realtà privi di alcun valore commerciale.

Le indagini hanno interessato diversi paesi, in particolare la Slovacchia dove l'allevamento "I cuccioli di Carlotta", pubblicizzato sui maggiori canali social come allevamento di cani di razza a Nitra (SK), movimentava illegalmente una grande quantità di cuccioli di simil Bulldog francese e simil Pomerania.

Sei gli ordini di cattura nei confronti di italiani e stranieri, alcuni dei quali residenti o domiciliati all'estero, in corso di esecuzione con la collaborazione del collaterale servizio di Polizia slovacca.