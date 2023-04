"Traffico importante nel quartiere Lugo Ovest, il Comune si è già mosso per lo studio della viabilità"

La viabilità di Lugo Ovest è ben presente nei pensieri dell’amministrazione comunale.

"Al termine della riunione della Consulta di Villa San Martino, dopo la presentazione del progetto della pista ciclabile, ho annunciato l’intenzione di procedere con il progetto di verifica dell’intera viabilità del quartiere al fine di risolvere i problemi lamentati dai cittadini – spiega l’assessora comunale alla Mobilità e lavori pubblici di Lugo, Veronica Valmori –. La nostra idea è di affidare allo studio Enser che ha elaborato il progetto della pista ciclabile di Villa San Martino e della Pungela anche lo studio del traffico di Lugo Ovest in modo da identificare i problemi per poi trovare le soluzioni attraverso un percorso partecipato che coinvolga anche i cittadini e la consulta".

A questo proposito l’assessora Valmori ricorda la riunione della Consulta, convocata per mercoledì 12 aprile: "La mia presenza alla riunione servirà proprio a descrivere quelle che sono le nostre intenzioni. Abbiamo pensato di coinvolgere lo studio Enser perché, occupandosi già della ciclabile, sarebbe un po’ come continuare quel percorso trasformandolo in una sorta di evoluzione".

Per quanto riguarda i problemi segnalati dalla Consulta Lugo Ovest l’assessora alla Mobilità e lavori pubblici di Lugo, spiega che "la Consulta di Lugo Ovest sollecita da tempo gli interventi sul traffico. Si tratta in realtà di problemi piuttosto comuni anche alle altre zone della città, come la velocità del traffico. C’è da dire che Lugo Ovest però paga lo scotto della chiusura del quartiere rispetto alla quale esiste l’esigenza di creare collegamenti e favorire la messa in sicurezza della mobilità. L’idea quindi è di affidare l’incarico senza però andare a lavorare sui singoli aspetti ma sull’insieme in modo da offrire una visione complessiva per il futuro. Per questo sono orientata a non inserire paletti stringenti per quanto riguarda importi e tempistiche anche se l’obiettivo è di far partire il percorso partecipativo entro l’estate".

