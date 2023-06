Traffico merci al porto Ottimo volume di lavoro "Un calo per l’alluvione"

A maggio il porto di Ravenna ha movimentato quasi 2,5 milioni di tonnellate di merce, il secondo volume mensile di traffico degli ultimi 22 anni, subito dopo quello di maggio 2022, nel quale erano state raggiunti i 2,8 milioni di tonnellate. Il record di 12 mesi fa determina così il calo registrato alla fine del mese scorso, pari a – 11,3%. Lo rilevano le statistiche a cura dell’area pianificazione, sviluppo, promozione e progettazione europea (direzione operativa) dell’Autortà portuale. "Il calo è da ricondursi anche agli effetti dell’alluvione – spiega l’Adsp –, causando interruzioni ai collegamenti stradali e ferroviari di ultimo e penultimo miglio, come pure la parziale interruzione del lavoro portuale per i molti alluvionati e per le esigenze di sicurezza preventiva nei giorni di maggiore criticità. L’interruzione delle rete stradali non ha infatti permesso ai camion di caricare le merci; uguali difficoltà per le infrastrutture ferroviarie completamente bloccate".

Positivo maggio soprattutto per agroalimentari solidi, in crescita di circa il 23%, e concimi, quasi +25%. In calo, invece, i materiali da costruzione (-39,4%), gli agroalimentari liquidi (-45,7%), i metallurgici (-6,7%), i petroliferi (-10,8%) e i chimici (-20,6%). In diminuzione anche la merce in container (-14,7%) e il numero dei TEUs (-18,9%), mentre in aumento la merce su trailer (+12,9%) e il numero di trailer (+4,7%). I primi 5 mesi del 2023 dovrebbero chiudersi, in sintesi, con una movimentazione complessiva di quasi 11,2 milioni di tonnellate (-2,9% rispetto a un anno fa). Stima negativa nei i primi 5 mesi del 2023 per i container, pari a 96 mila teus, in calo del 7,2% rispetto al 2022. Buono, invece, il risultato relativo ai trailer: i semirimorchi movimentati nei primi 5 mesi del 2023 dovrebbero raggiungere i 33.852 pezzi (+1,2%), con merce su trailer che dovrebbe superare di quasi il 5,5% quella movimentata fino a maggio 2022.

Nel primo quadrimestre il porto ha movimentato in totale 8.673.784 tonnellate, in calo dello 0,2% (22mila tonnellate in meno) rispetto allo stesso periodo del 2022. Ottimo l’andamento dei cereali: 731.134 tonnellate movimentate, +31,6%.

lo.tazz.