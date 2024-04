Traffico, nel 1969 la rivoluzione in via Molinetto

Le rivoluzioni nel traffico ravennate iniziarono nell’agosto del 1969 con la pedonalizzazione della piazza e proseguirono a più riprese sostanzialmente fino a fine secolo. Nel giugno del 1978, cui si riferisce la foto, riguardò il traffico nella zona sud-est, soprattutto via Molinetto, via Fusconi, via Cesarea, viale Santi Baldini. Da via Molinetto, lato mare, occorreva immettersi nella stretta via Gradisca per poi svoltare a sinistra fino a via di Roma e poi, passando a lato della porta (non più sotto), si poteva imboccare in via Cesarea. Un assetto che, come in altre zone, è cambiato più volte.

A cura di Carlo Raggi