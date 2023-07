Traffico un po’ troppo caotico in piazza Caduti

Fra i tanti punti nevralgici del traffico, piazza dei Caduti è stata nei decenni uno dei più difficili da gestire e solo nel 1990, con il blocco di via Guaccimanni e le pedonalizzazioni, è stato risolto. D’altra parte nella piazza confluivano ben sette strade, per quattro delle quali, nel 1962, fu istituito il senso unico mentre l’incrocio fra via Mazzini e via Guaccimanni era regolato da semaforo. All’inizio del 1963 al centro della piazza fu allestita un’area di sosta che serviva anche come perimetro per la circolazione rotatoria. A metà del 1971 iniziarono esperimenti di canalizzazione.

A cura di Carlo Raggi