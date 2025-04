Tragedia a Ponte Nuovo. Diciannovenne in moto colpisce auto. Muore durante la corsa in ospedale

Sull’asfalto è rimasto il segno scuro di una profonda frenata lunga una dozzina di metri. Un ultimo tentativo di evitare l’impatto con quella vettura. Tutto inutile: il ragazzo sulla moto, un modello enduro (Honda cr), con il proprio corpo, dopo essere forse scivolato a terra, ha colpito con violenza lo spigolo posteriore sinistro finendo in parte sotto all’auto, una Fiat 500 condotta da una 63enne del posto. Troppo gravi le sue condizioni: è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Nell’incidente verificatosi verso le 18 di ieri in via dei Cotogni - strada interna in un quartiere residenziale di Ponte Nuovo -, ha perso la vita lo studente 19enne Edoardo Poggioli. Il ragazzo abitava in zona tanto che il padre è subito sceso in strada in quella che si è da subito palesata come una scena straziante. L’uomo ha poi seguito il figlio in quello che si sarebbe purtroppo rivelato essere il suo ultimo viaggio.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale: spetterà a loro il compito di stabilire come esattamente sia andata. E in che modo i due veicoli si siano venuti a trovare in quella posizione, ovvero la vettura davanti e la moto dietro. Tra le ipotesi al vaglio, c’è quella che vede la vettura in manovra da un’area privata in retro verso via dei Cotogni proprio all’arrivo dell’enduro. Naturalmente occorreranno altri accertamenti per confermare o cambiare scenario. Per non lasciare spazio a dubbi, gli agenti hanno acquisito filmati di telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero avere immortalato lo schianto restituendone tutti i dettagli.

Per certo l’Honda ha concluso la sua traiettoria in mezzo alla carreggiata, adagiata su un fianco, diversi metri più avanti rispetto alla vettura. Mentre il casco e altri effetti personali del ragazzo sono finiti a lato. Probabilmente il motociclista, dopo essere scivolato sull’asfalto, ha urtato con forza lo spigolo all’altezza del paraurti dell’altro mezzo tanto che le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Gli operatori del 118, dopo avere cercato di stabilizzarlo sul posto, hanno puntato verso il pronto soccorso del Santa Maria delle Croci dove però il ragazzo è deceduto poco dopo. Dell’accaduto, è stato subito avvisato il pm di turno Raffaele Belvederi il quale ha disposto che la salma venga per ora trattenuta in obitorio attesa di procedere domani a tutte le formalità del caso, compreso il riconoscimento ufficiale del defunto e l’ispezione esterna. Intanto i pre-test per alcol e droghe eseguiti sulla donna, hanno dato esito negativo. Di prassi verranno eseguiti esami anche sulla vittima. La procura ha deciso di non sequestrare i veicoli. Come accade in questi casi, verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale. Edoardo, che frequentava l’istituto per geometri, lascia i genitori e una sorella più piccola.