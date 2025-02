Tragedia a Sant’Antonio. I sogni spezzati di Mattia. La scuola si ferma per lui

Diciannove anni e il cuore pieno di sogni. Chi ha conosciuto Mattia Palumbo, il ragazzo morto nel tardo pomeriggio di domenica in un incidente stradale in via Cerba a Sant’Antonio, ricorda la sua disponibilità nell’aiutare gli altri, il suo buon cuore e le sue speranze. E quell’aspirazione che gli faceva brillare gli occhi: la musica rap.

Il suo progetto era partito da poco meno di un anno e da qualche mese aveva trovato il supporto di una casa discografica di Milano, la Orangle records, che rappresenta diversi artisti conosciuti nel panorama nazionale. E c’erano il lavoro e la scuola: frequentava la 4B dell’istituto tecnico agrario Perdisa, dove ieri tutti i ragazzi si sono riuniti in aula magna a ricordarlo. "Era di una bontà infinita, io gli dicevo che aveva una vita ’più grande degli anni che aveva’, perché per lui le cose non erano sempre state facili e si era trovato giovanissimi ad affrontare problemi da adulto – racconta Floria Lopes, l’insegnante di italiano che lo seguiva dalla prima –. Nonostante questo era sempre sorridente, abbracciava e aiutava tutti: era speciale. Oltre a studiare lavorava e aveva il suo progetto musicale. Io gli dicevo che aveva ’dei sogni indistruttibili’, perché nonostante le difficoltà andava avanti e credeva in se stesso. Oggi fa molto male".

Ieri la scuola si è fermata per lui: "Non abbiamo fatto lezione, i ragazzi piangevano, tutti lo conoscevano. E abbiamo pianto anche noi insegnanti – prosegue Lopes –. Abbiamo deciso di comportarci come una grande famiglia e abbiamo fatto una mattinata di ricordo, anche ascoltando le sue canzoni. Tra i ragazzi alcuni l’hanno saputo ieri sera, altri stamattina. Tanti già si erano preoccupati leggendo gli articoli che riportavano la morte di un giovane di 19 anni che guidava una Panda rossa. Già in serata la sua ragazza aveva confermato agli amici che si trattava proprio di lui".

Questo venerdì sarebbe dovuto uscire un nuovo singolo, ’Per te no’, con la Orangle records. "Spero e penso che questo toccherà il cuore di chi sta vivendo o ha vissuto ciò di cui parla questa canzone" aveva scritto Palumbo sulla sua pagina Instagram annunciando l’imminente uscita di un brano nuovo e parlando delle difficoltà: "È un periodo abbastanza impegnativo per tutto ciò che la vita mette davanti alla strada". Il testo parla di un giovane che cerca un riscatto tra mille problemi. "La famiglia ci ha contattati e suo fratello ci ha dato l’autorizzazione per un memorial dell’artista – dice Christian Cambareri, amministratore della Orangle srl –, in suo ricordo. Erano stati i nostri talent scout a contattarlo, credevamo molto nel suo progetto. Avevamo visto un enorme potenziale di crescita".

Matteo Claudio Marendon, in arte Maclam, dell’Atelier studio di Ravenna dove Palumbo ha registrato diverse tracce, ha lavorato con lui alla produzione e post produzione di alcuni brani. "Mi aveva parlato del contratto discografico, era molto contento – ricorda –. Era molto appassionato, metteva il cuore in quello che faceva. Era venuto diverse volte anche con degli amici, un bravo ragazzo". Lo scorso giugno si era esibito in un locale di Marina di Ravenna assieme ad altri due ragazzi: "L’aveva organizzata insieme a degli amici – prosegue Maclam –. Era entusiasta e credeva nel suo sogno".

Online ieri tanti amici e compagni di scuola l’hanno ricordato. "Porta a fine gli obiettivi che ti sei dato – si legge in un commento –, anche lassù".

Sara Servadei