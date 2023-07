Tragedia in mare a Lido di Classe Ore di ricerche, all’alba l’epilogo Ritrovato morto il 24enne disperso

Un tuffo con gli amici, una giornata spensierata in spiaggia. E poi purtroppo Ndiaye Babacar, 24 anni, deve essersi trovato in difficoltà: intrappolato tra le onde, trascinato lontano dai suoi amici, a lui il mare non ha lasciato scampo. E dopo una notte di angoscia, purtroppo, le onde hanno restituito il suo corpo senza vita.

Le ricerche del giovane erano iniziate già sabato sera a Lido di Classe. Ieri notte il 24enne risultava disperso, mentre le speranze degli amici e dei famigliari, rimasti a lungo in spiaggia nella speranza di ritrovarlo, si affievolivano sempre più. E le ricerche sono purtroppo finite nel peggiore dei modi: il ragazzo, di origini senegalesi, è infatti stato trovato morto alle prime luci dell’alba. A dare l’allarme erano stati due amici: secondo la ricostruzione, si erano tuffati in acqua per una nuotata insieme a lui e a un certo punto non l’hanno più visto. È così scattato l’allarme: la capitaneria di porto (con una pattuglia a terra, una motovedetta e un battello veloce) e i vigili del fuoco (con sommozzatori ed elicottero) hanno battuto palmo a palmo il tratto di mare in questione. Sul posto erano presenti anche i carabinieri.

Il giovane stava facendo il bagno a Lido di Classe, tra i bagni Pura Vida e Rosa, in una zona molto frequentata dai ragazzi. Le ricerche sono scattate alle 19.20, ma il buio ha in seguito ostacolato il lavoro di vigili del fuoco e capitaneria. All’alba di ieri la motovedetta della capitaneria ha individuato, come si temeva, il corpo del giovane.

Ndiaye Babacar, 24 anni, era arrivato in Italia dal Senegal poco prima di compiere 18 anni, assieme al padre e al fratello maggiore. Per diversi anni i tre hanno vissuto con un’altra famiglia in una casa a Castiglione di Ravenna, la stessa dove ieri pomeriggio la comunità senegalese si è riunita in una giornata di lutto per piangere la morte del giovane. Ndiaye Babacar era infatti conosciuto e benvoluto dalla comunità senegalese e non solo. In questi anni si era anche integrato molto bene qui in Italia: aveva tanti amici e lavorava alla Martini, a Castiglione di Ravenna. Da circa tre anni si era trasferito assieme al padre e al fratello in una casa più grande, a Castiglione di Cervia: un traguardo per la famiglia, raggiunto dopo tante fatiche.

Chi conosceva bene il giovane dice che Ndiaye Babacar amava la vita ed era spesso in giro assieme ai suoi amici. Era anche molto appassionato di tecnologia. Quel bagno in mare a fine giornata, simile forse a tanti altri fatti in passato con gli amici, ha spezzato all’improvviso la sua giovane vita.