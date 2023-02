Traghetti, cedimento di parte della banchina

Non ci saranno interruzioni di attività al T&C, terminal traghetti di via Baiona, in seguito al cedimento di una porzione della banchina interessata dai lavori di consolidamento dei punti d’attracco e dell’approfondimento del fondale a -14,50 metri. Ieri la situazione è stata analizzata in una riunione all’Autorità di sistema portuale presente il T&C e il confinante Terminal Nord del Gruppo Sapir. Terminal Nord ha infatti messo a disposizione la propria banchina per favorire l’ormeggio dei traghetti Grimaldi, Eco Catania ed Eco Livorno.

Si tratta di ‘giganti’ del mare lunghi 238 metri e larghi 34, capaci di trasportare fino a 500 semirimorchi, oltre a 180 auto. Per un mese le navi di Grimaldi potranno operare dalla banchina Terminal Nord, senza interrompere il collegamento dell’Autostrada del mare che corre sulla rotta Ravenna-Brindisi-Catania. Intanto sarà messo in sicurezza il tratto di banchina.

L’andamento della linea è tra quelli più performanti presenti in Italia. In T&C ha chiuso il 2022 81.322 semirimorchi movimentati, un incremento del 6,79 % rispetto al 2021. Le due navi utilizzate sono esemplari ibridi di nuova generazione, consegnate nel primo semestre del 2021, la cui peculiarità è l’utilizzo di carburante fossile durante la navigazione e di energia elettrica durante la sosta in porto. Quando sono in banchina, infatti, sono capaci di soddisfare le richieste di energia per le attività di bordo con la sola energia elettrica immagazzinata da mega batterie al litio, con una potenza di 5MWh, che si ricaricano durante la navigazione, nonché di 350 metri quadrati di pannelli solari.

l.t.