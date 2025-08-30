Traghetto di Marina. Natanti raddoppiati anche in settimana

Continua il programma pianificato da Start Romagna per garantire, di concerto con l’amministrazione comunale, il potenziamento del servizio traghetto che collega Porto Corsini a Marina di Ravenna al fine di sopperire alla chiusura temporanea del ponte mobile per lavori. Anche nella prima settimana di settembre, in determinate fasce orarie, il servizio verrà potenziato con l’utilizzo di entrambi i natanti. Nello specifico, il raddoppio dei mezzi è previsto: lunedì dalle 7 alle 11 e dalle 13 alle 20; martedì dalle 7 alle 11 e dalle 13 alle 20; mercoledì dalle 7 alle 11 e dalle 13 alle 20; giovedì dalle 13 alle 20; venerdì dalle 7 alle 11 e dalle 13 alle 20; infine sabato 6 settembre dalle 19 alle 2.

"Si tratta di uno sforzo significativo - ha sottolineato il presidente di Start Romagna Andrea Corsini – ma allo stesso tempo necessario per garantire un servizio centrale per Ravenna. Il collegamento tra Porto Corsini e Marina di Ravenna è fondamentale per la cittadinanza, per i lavoratori e anche per il turismo. Insieme a Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna e Autorità di Sistema Portuale sono state investite energie e risorse per assicurarlo".

Sulla questione traghetto è intervenuto anche l’Ugl Autoferrotranvieri che in una nota a firma del segretario Massimo Cai ha precisato di non avere intenzione di "entrare nella querelle politica: è però nostra intenzione encomiare i lavoratori. Dalla settimana scorsa, abbiamo visto scomparire le code che comportavano in alcuni casi oltre 40 minuti di attesa per attraversare il canale; tutto grazie al raddoppio dei natanti. Il merito della riuscita dell’operazione è da attribuirsi esclusivamente allo spirito di abnegazione e all’attaccamento al pubblico servizio dei lavoratori direttamente coinvolti, che hanno concesso la disponibilità a decine e decine di ore di straordinario per dare alla cittadinanza ciò di cui ha diritto. Un servizio efficiente. Purtroppo invece, registriamo da parte dell’azienda Start Romagna, un disinteresse verso gli operatori di questo settore. Pertanto ci siamo visti, nostro malgrado, costretti a indire uno stato di agitazione".