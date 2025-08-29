Traghetto che collega Porto Corsini a Marina: potenziamenti della prossima settimana

Ravenna, 29 agosto 2025 - Per sopperire alla chiusura temporanea del ponte mobile per lavori, prosegue da parte di Start Romagna il programma finalizzato a garantire, di concerto con l’amministrazione comunale di Ravenna, il potenziamento del servizio traghetto che collega Porto Corsini a Marina di Ravenna. Anche nella prima settimana di settembre, in determinate fasce orarie, il servizio verrà potenziato con l’utilizzo di entrambi i natanti.

Nello specifico, il raddoppio dei mezzi è previsto: lunedì 1° settembre dalle 7 alle 11 e dalle 13 alle 20; martedì 2 settembre dalle 7 alle 11 e dalle 13 alle 20, mercoledì 3 settembre dalle 7 alle 11 e dalle 13.00 alle 20; giovedì 4 settembre dalle 13 alle 20; venerdì 5 settembre dalle 7 alle 11 e dalle 13 alle 20; sabato 6 settembre dalle 19 alle 2 di notte.

Come osserva Andrea Corsini, presidente di Start Romagna, “si tratta di uno sforzo significativo, ma allo stesso tempo necessario per garantire un servizio centrale per Ravenna. Il collegamento tra Porto Corsini e Marina di Ravenna è fondamentale per la cittadinanza, per i lavoratori e anche per il turismo. Insieme a Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna e Autorità di Sistema Portuale sono state investite energie e risorse per assicurarlo”.