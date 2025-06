Tragico incidente a Ravenna, muore a 37 anni per le ferite riportate nello schianto

Ravenna, 23 giugno 2025 – Tragico incidente ieri sera alle porte di Ravenna. Un motociclista di 37 anni è infatti morto per le ferite riportate in un incidente stradale.

Lo schianto è avvenuto attorno alle 19.30 su via Dismano a Borgo Faina: qui l'uomo, in sella a una Yamaha, per cause ancora al vaglio ha urtato un'auto finendo poi contro il guard rail. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia locale. Il motociclista è deceduto più tardi in ospedale.

E’ già il terzo incidente, nel giro di pochi giorni, che vede coinvolti motociclisti: a Lido Adriano un 40enne si è scontrato a Lido Adriano ed è stato trasportato in condizioni di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena e nel Forlivese, lungo la Statale 67 Tosco Romagnola, un motociclista ravennate di 74 anni rimasto gravemente ferito in un altro incidente, è morto il giorno seguente per le ferite riportate. L’uomo in questo caso viaggiava in direzione Forlì alla guida di una Kawasaki quando per cause che dovranno chiarire gli agenti, ha tamponato una Dacia Santero impegnata in una manovra di svolta a sinistra.