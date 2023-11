Tragico scontro frontale tra auto. Medico muore sul colpo

Tragico schianto martedì mattina sulla circonvallazione di Faenza. Nell’incidente ha perso la vita il dottor Gaetano Paolo Caprio, di 74 anni. Erano circa le 13 di ieri quando l’uomo, alla guida di una Volkswagen T-Roc di colore verde stava percorrendo viale Elio Assirelli in direzione Bologna. Superata poco oltre la rotonda Donatori di Sangue, dove vige il limite dei 70 chilometri orari, per cause in corso di accertamento, un suv Land Rover Freelander di colore nero che viaggiava in direzione opposta, dove vige il limite dei 50 chilometri orari, ha invaso la carreggiata di destra scontrandosi frontalmente con la Volkswagen. Un sinistro violentissimo, ripreso anche dalle telecamere di sicurezza poste all’altezza della rotonda, in seguito al quale la parte anteriore della T-Roc su cui viaggiava il 74enne si è accartocciata anteriormente terminando la propria traiettoria nell’area verde laterale. Immediatamente sul posto si sono precipitati i soccorsi.

Il 118 Romagna Soccorso, intervenuto con due autoambulanze, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Faenza, i Carabinieri della locale compagnia, e tre equipaggi della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina per regolare il traffico e per i rilievi di legge. A causa delle ferite riportate per il conducente alla guida del Land Rover, un uomo classe 1969 residente a Solarolo, si è reso necessario il trasporto in codice di massima gravità al Trauma Center dell’Ospedale Bufalini di Cesena, dopo la stabilizzazione sul posto, tramite Elimedica.

Per il medico 74enne alla guida della T-Roc invece non c’è stato nulla da fare.

Troppo gravi i traumi riportati nell’urto, l’uomo purtroppo è deceduto sul colpo. Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi la circonvallazione è stata chiusa per alcune ore. Dapprima le due corsie verso Bologna, in seguito tutto il tratto anche in direzione opposta. Il sinistro è costato la vita al dottor Gaetano Paolo Caprio, originario di Lucera ma residente da molti anni a Lugo. Specializzato in in oncologia medica, gastroenterologia ed endoscopia digestiva il noto e stimato professionista aveva lavorato dal 1972 nell’unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia dell’Asl di Ravenna presso l’ospedale di Faenza.

Dopo il pensionamento aveva poi continuato a svolgere libera professione in varie strutture del territorio tra cui Villa Igea. Era socio dell’Aigo (associazione italiana gastroenterologi ospedalieri) ed aveva partecipato come relatore ed organizzatore a numerosi congressi e corsi di aggiornamento.

