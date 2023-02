Sono rimasto turbato e molto addolorato per il gravissimo incidente successo sabato scorso nell’autostrada A14 in una galleria all’altezza di Grottammare. Il fratello del mio amico Luca Silvestrone stava venendo a Ravenna a fargli visita in compagnia dei suoi tre figli e in quella maledetta galleria si è scontrato frontalmente con un autotreno; l’unico sopravvissuto, seppur gravemente ferito, è uno dei tre figli. Conosco bene la galleria in cui è avvenuta la tragedia, già teatro di altri incidenti mortali, perché percorro l’A14 diverse volte l’anno e ogni volta mi arrabbio per i troppi cantieri aperti contemporaneamente e per la durata dei lavori (fra AtriPineto e Pescara ci sono gallerie chiuse per lavori da anni).

Percorrere l’A14 è diventato veramente pericoloso e stressante, soprattutto nella tratta marchigiana e abruzzese, e il pedaggio dovuto non tiene conto di ciò, e nemmeno delle file che si formano e dei tempi di percorrenza aumentati. Alla luce di questa ennesima tragedia e stante la “latitanza” della Società Autostrade, credo che sia arrivato il momento di affrontare seriamente il problema a livello parlamentare e formulo la seguente proposta: perché i parlamentari romagnoli, di ogni schieramento politico, non si raccordano fra loro per presentare una proposta seria e circostanziata che regolamenti i tempi di esecuzione dei lavori autostradali?

Eugenio Costa