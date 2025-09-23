Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Yoox, persone dietro i numeri
Ravenna
23 set 2025
23 set 2025
FILIPPO DONATI
Cronaca
'Tramonti. Una storia d'arte'. La mostra chiude domenica

Ultimi giorni a Ravenna nelle eleganti sale di Palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna per vedere la mostra ’Guerrino Tramonti....

Per approfondire:

Ultimi giorni a Ravenna nelle eleganti sale di Palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna per vedere la mostra ’Guerrino Tramonti. Una Storia d’Arte’, un omaggio alla poliedrica figura dell’artista faentino Tramonti (1915–1992), tra pittura, ceramica e sperimentazione. L’esposizione si inserisce nel progetto Novecento Rivelato, volto a far emergere personalità e percorsi originali del secolo scorso, con uno sguardo nuovo. Al centro della mostra, la ricca produzione pittorica e ceramica di Tramonti, artista visionario capace di attraversare con naturalezza stili, materiali e linguaggi.

Il percorso espositivo parte dagli esordi degli anni Trenta e dalle opere meno note della sua stagione “veneziana”, segnata dalla collaborazione con Filippo De Pisis, per approdare alla progressiva evoluzione del suo linguaggio pittorico e alla più celebre stagione della ceramica: un ambito in cui Tramonti si afferma come uno degli interpreti più innovativi, eclettici e poetici del Novecento italiano. Attraverso una selezione di opere provenienti dalla Fondazione Guerrino Tramonti di Faenza, la mostra esplora le molte “anime” dell’artista: dalla pittura alla scultura, dalla ceramica decorativa alle creazioni più libere e sperimentali, offrendo una visione completa del suo straordinario universo creativo.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura e Mosaico del Comune di Ravenna e dal Mar, in collaborazione con la Fondazione Guerrino Tramonti di Faenza e il Comune di Faenza. Curatori: Laura Ruffoni e Paolo Trioschi. Fino a domenica; dal martedì al venerdì 15.30-19; sabato e domenica 11-19. Ingresso libero.

