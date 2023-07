Tramonto DiVino, in alto i calici Venerdì tra buon cibo e vini Doc

Venerdì 28 luglio dalle 19.30, in rotonda I Maggio e viale Gramsci a Milano Marittima, torna ‘Tramonto DiVino’, il tour del gusto dell’Emilia Romagna. Per una corretta selezione dei partecipanti all’evento, indirizzando a una degustazione e a un consumo consapevole dei vini e dei prodotti gastronomici regionali, è previsto un ticket d’ingresso fissato a 25 euro. E si potranno assaggiare circa 250 vini delle cantine romagnole dei territori di Imola, Ravenna Faenza e Rimini – i cui vini top saranno premiati durante la serata – insieme a una corposa selezione di vini emiliani. In abbinamento ai vini saranno in assaggio i cibi certificati dell’Emilia Romagna, serviti da allievi e docenti dell’istituto ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli. In degustazione ai banchi d’assaggio la profumatissima mortadella Bologna Igp, la coppa, il salame e la pancetta Piacentini Dop, la coppa di Parma Igp, il salame felino Igp. E ancora il Parmigiano Reggiano Dop e lo squacquerone di Romagna Dop, il formaggio di fossa Dop e altri formaggi a km 0 messi a disposizione dalla Centrale del Latte di Cesena, l’aceto balsamico tradizionale di Modena Dop, (a me risulta anche l’aceto balsamico tradizionale di Reggio-Emilia Dop, l’aceto balsamico di Modena Igp, l’aglio di Voghiera Dop e la piadina romagnola Igp, forniti dai consorzi regionali partner di Tramonto DiVino. Completa gli assaggi una selezione di prodotti della Strada del Sangiovese e degustazioni di olio extra vergine di oliva di Brisighella Dop.

Ospiti d’onore a Milano Marittima saranno le bollicine romagnole a marchio Novebolle – il brand collettivo nato grazie al Consorzio Vini di Romagna per promuovere la nuova Doc Romagna Spumante – che saranno servite e raccontate dai sommelier di Ais e dai produttori in una vera e propria area lounge creata all’interno della rotonda I Maggio. Una sorta di privé dove sarà possibile degustare le bollicine romagnole in pieno relax, abbinandole ai prodotti food della serata e alle ostriche di Cervia, aperte e servite direttamente dai pescatori della locale cooperativa La Fenice. Per facilitare la conoscenza dei vini in assaggio a Milano Marittima sarà disponibile anche una nuova app, scaricabile gratuitamente e consultabile attraverso QR code associato a tutte le cantine presenti all’evento e nella guida ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’ consegnata al desk d’ingresso. Racconto animazione, punti selfie e tanta musica con il duo ‘DeVini’, sax in acustica e voce, completano una magica serata di cultura enogastronomica territoriale e degustazioni top. Il ticket comprende la libera degustazione dei vini ai banchi d’assaggio, le proposte food, sia servite in purezza che preparate dagli chef, la guida ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’ e il calice da degustazione.

Ilaria Bedeschi