Transgender fermata dalla Polizia Locale di Ravenna, 400 euro di multa

Era in strada con abiti che lasciavano poco all’immaginazione la transgender fermata alle 22 di venerdì dagli agenti della Polizia Locale di Ravenna. L’intervento è stato fatto a Lido di Classe. Nella località della riviera è stata segnalata la presenza di una persona nuda in strada. Sul posto la pattuglia ha rintracciato in via Da Verrazzano, a lato strada, una persona – transgender - che indossava abiti molto succinti, priva di documenti. La persona è stata accompagnata al Comando, per le operazioni di fotosegnalamento.

Si tratta di una 40enne, originaria del Brasile, che ultimate le procedure di identificazione è stata deferita all’autorità giudiziaria in quanto irregolare sul territorio. La Polizia Locale ricorda che il Regolamento di Polizia Urbana, tra l’altro recepito anche dal Comune di Cervia, all’art. 6, prevede, tra le altre cose: ’il divieto, in luogo pubblico, aperto al pubblico od esposto al pubblico di creare turbativa al decoro e alla circolazione stradale, mediante fermata o arresto temporaneo del veicolo tenendo un comportamento che appare finalizzato, per le circostanze di tempo e di luogo, a richiedere prestazioni sessuali ovvero informazioni sulle stesse a persona che esercita la prostituzione, ovvero a farla salire o scendere dal veicolo, precisandosi che la situazione di turbativa si concretizza con la fermata del veicolo finalizzata alla richiesta di tali informazioni, ovvero a concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero a fare salire e scendere dal veicolo la persona che si prostituisc (...)’. La sanzione per i trasgressori è di 400 euro.