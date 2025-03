Transizione e verde. A Bruxelles menzione per il Comune

Il Comune ha partecipato nei giorni scorsi a Bruxelles alla conferenza conclusiva dell’iniziativa Intelligent Cities Challenge, dove ha ricevuto una menzione speciale per i risultati ottenuti insieme alla rete Sern, di cui fa parte. Assieme ad altre quindici città, Cervia è stata inoltre selezionata per presentare agli altri partecipanti le più recenti esperienze in tema di sostenibilità, clima, energia ed economia.

L’Intelligent Cities Challenge è una delle più grandi iniziative della Commissione Europea a supporto delle città europee nelle loro transizioni verdi e digitali.