Transizione ecologica, il turismo diventa green

Nelle agende di imprese e istituzioni la transizione elettrica non può più mancare. E in una città come Cervia il passaggio al green e alla sostenibilità ha un impatto fortemente accattivante per una nuova fetta di turismo legata alla vita slow, e a basso impatto ambientale. Sul tema, ieri mattina è stato presentato il progetto di ‘Città elettrica’ messo a punto dall’amministrazione comunale ed all’interno del quale si inserisce il percorso di co-progettazione relativo al progetto Enercom. La transizione verso una città elettrica prevede azioni e progetti volti alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un percorso che ha l’ambizione di approdare nel medio e lungo termine a una città a bassissime emissioni inquinanti, la cui realizzazione graduale coinvolge anche il settore degli operatori locali.

Il progetto Enercom si inserisce all’interno di tale percorso e rappresenta una delle sfide che il Comune sta affrontando, con l’obiettivo di creare una comunità energetica di costa, attraverso laboratori di co-progettazione; fino hanno mostrato interesse verso l’iniziativa 14 aziende. L’idea è di mettere insieme pubblico e privati del mondo del turismo cercando un equilibrio ottimale fra produzione e consumo di energia. Per fare un esempio, nel periodo estivo la domanda di energia è elevatissima, e gli operatori turistici proprietari di impianti di energia rinnovabile a malapena coprono i loro fabbisogni. D’inverno invece gran parte dell’energia viene ceduta in rete. Il pubblico può bilanciare questa situazione consumando d’inverno e non d’estate ad esempio tramite le scuole. Una comunità energetica è un modello alternativo di produzione da fonti rinnovabili e consumo condiviso di energia che consente la transizione energetica collettiva. È un modello innovativo composto da un gruppo di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un soggetto giuridico, collaborano con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno più impianti energetici locali. Consiste nella possibilità di consumare in loco l’energia elettrica prodotta da un impianto di generazione locale per far fronte ai propri fabbisogni energetici. L’idea è di mettere insieme pubblico e privati del mondo del turismo cercando un equilibrio ottimale fra produzione e consumo di energia. Non è un’operazione votata al profitto, per tale ragione sono esclusi quei soggetti il cui core business è tratte guadagno dal mercato energetico.

Ilaria Bedeschi