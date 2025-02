Transizioni green e digitale frenate dal costo del denaro

Rispetto a giugno 2022, prima della stretta monetaria, le micro, piccole e medie imprese italiane hanno visto un incremento di 306 punti base del costo del credito. Secondo le ultime valutazioni disponibili, in Emilia-Romagna il tasso pagato dalle piccole imprese ancora nel giugno scorso è superiore di ben 275 punti base rispetto alle imprese medio-grandi. Non a caso i prestiti alle piccole imprese in Emilia-Romagna risultano sempre in calo dal dicembre 2021. Le ricadute della politica monetaria su investimenti e mercato del credito delle imprese sono state esaminate nel report del Centro studi di Confartigianato Emilia-Romagna, ‘Le sfide del 2025 per credito e investimenti delle Mpi’, dal quale emerge un quadro dove, nonostante l’allentamento della stretta monetaria e l’inflazione in calo, il costo del credito per le imprese rimane sempre molto (troppo) alto. E questo nonostante che il tasso di interesse bancario annuo effettivo (Tae) pagato dalle imprese emiliano-romagnole sia il più basso tra tutte le regioni. A livello settoriale i costi del credito più elevati vengono sostenuti dalle imprese emiliano-romagnole delle costruzioni e dei servizi. Il manifatturiero è il settore con il tasso più contenuto.

Dal sondaggio ‘Sostenibilità e innovazione a misura di Mpi’, Confartigianato Emilia-Romagna ha riscontrato come nel corso del 2024 due imprese su tre avevano almeno un investimento in programma, ma di queste, solo il 48,6% ha realizzato tutti gli investimenti, il 26,3% ha ridotto gli investimenti previsti e il 25% li ha rimandati o annullati. Ovvio che tutto questo significhi un vero e proprio freno. E su questo tema Confartigianato ha quindi lanciato un forte appello alle istituzioni, politiche e monetarie, affinché ci sia un cambio di passo con maggiore attenzione alla crescita. I dati della rilevazione regionale sono disponibili su www.confartigianato.ra.it.