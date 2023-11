’Transmissions’ al via al teatro Rasi

Toccherà a Drew McDowall inaugurare con un ’solo’ il programma dei concerti del festival di musica elettronica ’Transmissions’ al teatro Rasi di Ravenna (ore 20). Poi toccherà a Heith, artista e musicista di base a Milano che negli ultimi anni ha indagato il suono in diverse direzioni, dalla rave all’elettroacustica. Infine spazio alla svedese Maria W Horn, tra sound art, sperimentazione, e neoclassicismo. Sempre oggi si aprirà anche la sezione Transmissions OFF: alle 17 al Fargo di via G.Rossi apre la mostra ’Red desert chronicles’ di Adriano Zanni’ , con il dj set a cura di Trinity. Info: www.transmissionsfestival.org