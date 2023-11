Transmissions, oggi gran finale

Si chiude con un tutto esaurito il festival ’Transmissions’, che oggi propone tre concerti al teatro Rasi e uno al Mar. Al Rasi – dalle 20 – si inizia con l’americana Leila Bordreuil, violoncellista e compositrice tra impro, noise e spectral music; poi Giuseppe Ielasi,

che dal 2007 si occupa prevalentemente di composizione di musica elettroacustica eseguita e rielaborata in tempo reale dal vivo. Infine grande attesa per l’accoppiata tra lo scozzese Drew McDowall (Coil, Psychic Tv) e la curatrice di Transmissions XV, Kali Malone, che presenteranno il loro nuovo progetto condiviso con un live inedito.

Sempre sabato, per la sezione ’Transmissions Off’ del festival, al Mar, alle 17, ci sarà il live di Giulio Stermieri, pianista e compositore, uscito da poche settimane con il suo primo album in solo ’Fort Da’ (ingresso 5 euro, gratuito per gli abbonati).