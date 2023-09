’Transmissions’, Railton e Saba i primi nomi

Diffusi i primi nomi dei protagonisti della XV Edizione di “Transmissions“: Kali Malone & Drew McDowall, Puce Mary, Lucy Railton, Youmna Saba, Maria W Horn e Leila Bourdreuil. La direzione artistica della quindicesima edizione di “Transmissions“, il festival di Associazione Culturale Bronson che richiama ogni anno a Ravenna il meglio della ricerca internazionale in ambito sonoro, sarà affidata alla compositrice e musicista statunitense Kali Malone, figura di culto della scena globale nell’esplorazione delle profondità del suono grazie ai suoi studi su minimalismo, elettroacustica e inusuali metodi di accordatura (la manifestazione si terrà dal 23 al 25 novembre al Teatro Rasi e al Mar).

"Sono entusiasta di curare l’edizione 2023 di Transmissions – afferma Kali Malone – insieme a un gruppo di artisti visionari che sono pilastri fondamentali della mia comunità musicale di riferimento. Ho avuto l’onore e il privilegio di collaborare con molti di loro in momenti diversi del mio percorso, imparando tantissimo da loro attraverso lo scambio di esperienze musicali particolarmente arricchenti. La loro profonda sensibilità musicale è per me una fonte costante di ispirazione e una guida, per questo non potrei essere più felice di darmi appuntamento con tutti loro a Ravenna".

Tra i primi nomi annunciati in line-up per questa quindicesima edizione spicca un’autentica leggenda dell’elettronica sperimentale come lo scozzese Drew McDowall, che in tandem con Kali Malone darà vita a un live inedito, una prima assoluta targata Transmissions; e ancora la danese Puce Mary, protagonista della scena avant-noise globale grazie al suo mix originale tra industrial e drone-music post-apocalittica; la violoncellista e compositrice britannica Lucy Railton, protagonista della scena londinese della ricerca (già co-fondatrice del London Contemporary Music Festival, è ideatrice della rassegna Kammer Klang al Café Oto); la musicista e musicologa libanese Youmna Saba, che esplora da anni le dinamiche della lingua araba associate con la musica elettronica; la svedese Maria W Horn, con il suo originale percorso tra sperimentazione, sound art e neoclassicismo e l’americana Leila Bordreuil, violoncellista e compositrice tra impro, noise e spectral music. Gli abbonamenti Early Bird per seguire tutti gli appuntamenti del festival sono in vendita da qualche giorno al prezzo speciale di 50 euro (+dp) su transmissionsfestival.org