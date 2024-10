’Transmissions’, tre giorni ai confini della musica

Per il sedicesimo anno ritorna il festival ‘Transmissions’ per presentare il meglio della ricerca internazionale in ambito sonoro. L’appuntamento è da giovedì 24 a sabato 26 ottobre, nel rinnovato teatro Rasi di Ravenna riconfermato ‘quartier generale’ della manifestazione.

‘History of ideas’: è il sottotitolo scelto per quello che sarà a tutti gli effetti un viaggio, unico e personalissimo, attraverso i linguaggi sonori del contemporaneo, proposto dall’artista americana Moor Mother – all’anagrafe Camae Ayewa – direttrice artistica del festival. Musicista e compositrice, ma anche poetessa, compositrice e docente della prestigiosa USC Thornton School of Music, ha saputo distinguersi nel panorama globale per la capacità di attraversare la dimensione creativa e quella dell’attivismo politico, mantenendo intatte originalità e potenza.

"Grazie al format della curatela esterna – spiega Christopher Angiolini, patron di Bronson Produzioni che compie vent’anni –, ‘Transmissions’ ha saputo affermarsi in questi anni in Europa come un progetto unico, in grado di cambiare pelle rinnovando ogni anno gli stimoli e moltiplicando le sue traiettorie. Un festival realizzato dagli stessi artisti, capace di generare intorno a sé un’unica community che riunisce protagonisti e partecipanti". Tra gli ospiti spicca il nome del collettivo statunitense White People Killed Them, guidato dal premio Pulitzer Raven Chacon e composto da Marshal Trammell, parte dell’avant-improvisation duo Black Spiritual, e dal fondatore dei Deerhof, John Dieterich, che sarà possibile ascoltare giovedì sera dalle 20.30.

Sul palcoscenico, nella prima giornata, anche la scrittrice e performer londinese Imani Mason Jordan accompagnata dalla stessa Moor Mother, mentre il trombettista canadese Aquiles Navarro condurrà uno speciale dj set. Quest’ultimo sarà di nuovo protagonista venerdì come componente dell’inedito The Hoi Ensemble, creato ad hoc per l’occasione e capitanato dalla stessa direttrice artistica, che comprende anche la soprano anglo-irachena Alya Al-Sultani, il percussionista austriaco Lukas König e il polistrumentista Simon Sieger.

Sempre il 25, saliranno sul palco Nkisi, producer e visual artist nata in Congo e la dj Haram, mentre sabato si susseguiranno gli italiani R.Y.F. e Shapednoise e il cantante keniota Martin Kanja, alias Lord Skipeheart. Al programma ufficiale di live e dj set, si affiancherà come di consueto, il palinsesto di ‘Transmissions Off’ al Molino Lovatelli. Al Ridotto del Rasi, tutte le sere dalle 20, sarà possibile visitare la mostra collettiva ‘Dusts’ a cura di Eleonora Savorelli e organizzata dall’associazione culturale Marte, che riunisce le opere di Silvia Bigi, Giorgia Severi e Collettivo CaCO3.