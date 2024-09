Trapiantati, mondiale di calcio tutto per loro

Fino a sabato Cervia ospita il Transplant Football World Cup. Aics porta in Italia la prima Coppa mondiale di calcio per trapiantati con oltre 300 partecipanti, tra cui 180 calciatori trapiantati di fegato, reni, cuore, midollo osseo e altro. E un’assistenza medica specializzata e capillare sia sui campi sportivi che nei luoghi di socialità. Nel torneo di calcio a 7 sono 11 le nazioni presenti e l’Italia schiera 16 giocatori, dai 16 ai 60 anni. Da quarantacinque anni, la World Transplant Games Federation lavora per migliorare la vita dei trapiantati in tutto il mondo, incoraggiando la partecipazione a eventi di tipo olimpico e richiamando l’attenzione sul successo di questa miracolosa terapia medica, il trapianto appunto, che consente a persone gravemente malate di ritrovare la salute e la prosperità grazie al miracolo della donazione di organi.

Si tratta di un torneo di calcio a 7: le squadre saranno composte da trapiantati di cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas e midollo osseo; uomini e donne di tutte le età. Come nella Coppa del Mondo Fifa, le squadre si sfideranno in un girone preliminare e le migliori si qualificheranno per semifinali e finale a eliminazione diretta. Le partite si svolgeranno secondo le regole Fifa per il calcio a 7, con alcune modifiche per salvaguardare gli organi trapiantati degli atleti. Le squadre saranno composte da un minimo di 10 a un massimo di 16 giocatori. Ma il programma non prevede solo calcio. Appuntamento quindi domani alle 16.30 al Palacongressi di Milano Marittima con la conferenza scientifica ’Trapianto e sport, patto per la vita’. Tutti i calciatori partecipanti aderiscono attivamente allo studio di ricerca condotto dall’Università di Bologna, in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti e le Associazioni organizzatrici, sui benefici dello sport sulle persone che hanno subito trapianti.

Ilaria Bedeschi