Trapianto di cuore fermo da oltre 20 minuti

Il paziente in terapia intensiva non ce la fa e scatta l’allarme. Si verifica la disponibilità alla donazione e si cominciano a contare i minuti; ne devono passare 20 da quando il cuore si è fermato ma ne erano già passati almeno 14 da quando la pressione si era man mano abbassata fino a cessare. In tutto fanno 34 minuti e a quel punto parte la circolazione sanguigna extracorporea con sangue ossigenato e il cuore riparte e batte per circa 60 minuti poi viene di nuovo fermato e si procede all’espianto. Non siamo sul set di Dr House Medical Division ma all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e sotto la supervisione di Marina Terzitta, direttore Anestesia e Rianimazione, parte per Bologna (con il supporto dell’Ecmo team dell’ospedale di Cesena) il cuore che verrà poi trapiantato nelle sale del Sant’Orsola di Bologna. A realizzare un trapianto mai sperimentato in Italia è stata l’équipe specialistica che ha prelevato l’organo a spostarsi verso il donatore e non il contrario, così da garantire replicabilità e performance migliori. Ed è il primo caso nel Paese in cui una procedura così innovativa è stata eseguita (a Ravenna) in una struttura che non è sede di Cardiochirurgia.

A effettuarla gli specialisti dell’Unità operativa di Cardiochirurgia dell’Irccs policlinico Sant’Orsola di Bologna, diretta dal professor Davide Pacini. Il team si è recato all’ospedale di Santa Maria delle Croci a Ravenna dove ha prelevato il cuore e poi ha applicato una tecnica di riperfusione all’avanguardia che consente di salvaguardare le funzionalità degli organi e facilitare la ripresa del cuore anche dopo la cosiddetta "morte cardiaca" del donatore. "Il traguardo raggiunto non esisterebbe – affermano Marina Terzitta direttore Anestesia e Rianimazione Ravenna e Andrea Nanni, coordinatore medico aziendale Procurement Ausl Romagna – senza la generosità dei donatori. Un risultato importante, grazie al tenace lavoro di squadra che ha visto, nel corso degli anni, crescere in Ausl Romagna la possibilità di perseguire obiettivi sempre più ambiziosi con un unico costante interesse: il bene dei pazienti e l’esito della cura. Avere realizzato una donazione di cuore in un ospedale non sede di cardiochirurgia illumina la strada che insieme stiamo percorrendo". Sul fronte dei donatori, L’Ausl della Romagna nel 2022 ha registrato 76 donazioni di organi per complessivi 152 organi prelevati e trapiantati, con un rapporto donatoripopolazione residente di 65,7 per milione di abitanti, quasi il triplo della media nazionale (24,3). Tra questi, nel 2022 sono stati 21 i prelievi a cuore fermo, con un rapporto donatoripopolazione ampiamente superiore alla media nazionale per questa tipologia di donazioni.

Giorgio Costa