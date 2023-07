"Trascurato l’impatto ambientale Si torni indietro, pronto un esposto"

Vediamo come Ancisi pansa di "aver messo il Comune spalle al muro". Anzitutto, evidenzia come la procedura autorizzativa sia passata al vaglio dei funzionari e non della giunta, cosa già rimarcata dal comitato. L’errore "imperdonabile" del Comune sarebbe stato "la trascuranza dell’impatto ambientale. Si può dire come sia mancato, da parte della giunta, l’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo".

"Il Comune – aggiunge – ha dato a Wind un’area di sua proprietà classificata come ’Verde di quartiere’. Quest’area appartiene al patrimonio indisponibile del Comune" che per legge "non può essere sottratto alla sua destinazione". E dato che la giurisprudenza "ha escluso che le attrezzature della telefonia possano rappresentare un servizio pubblico", ciò giustificherebbe "un ricorso al Tar" e "un esposto sugli aspetti penali della vicenda", affonda ipotizzando l’omissione di atti d’ufficio. La richiesta di concedere l’uso del proprio terreno avrebbe potuto essere presa in considerazione "qualora l’area prescelta fosse indispensabile perché la zona usufruisse della copertura di rete e la compagnia avrebbe dovuto dimostrare che non esiste possibilità in un sito diverso". Ma, dice, "non è il caso del parco Montessori", dato che "il solo quadrante nord-ovest di città, dov’è situato, è coperto da 51 antenne, di cui 11 nei dintorni del parco, installate in 18 stazioni radio base. A ricevere un’area pubblica solo per sé ci guadagna solo Wind, dato che paga al Comune il ridicolo canone di 800 euro l’anno".

In buona sosta, "il Comune a Wind avrebbe potuto dire, andate da un’altra parte". E si domanda, retoricamente: "Che interesse pubblico ha perseguito il Comune a dare l’area a Wind? L’interesse di Wind". Altro grave vizio sarebbe l’avere ignorato che l’area prescelta ricade tra le “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale“ , per cui "è sbagliato non richiedere il parere della competente Soprintendenza".