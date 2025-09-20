Trasporti, cambio di marcia. Da lunedì gratis il bus 80 dall’Esp al Pala de André

La rivoluzione del trasporto pubblico promessa dal sindaco Alessandro Barattoni in campagna elettorale parte dalla linea 80, che collega la città a Punta Marina e Lido Adriano. Da lunedì, il tragitto che dal parcheggio di via Bussato, all’Esp, arriva fino a quello del Pala De Andrè, sarà gratuito.

"Si tratta di una linea già esistente – ha spiegato il sindaco – che diventerà gratuita in una parte del suo percorso, chi la userà per andare al mare dovrà pagare il biglietto. Chi invece se ne servirà per raggiungere il centro dai due parcheggi scambiatori potrà farlo gratuitamente". L’obiettivo, ha aggiunto, "è di rendere più accessibile il centro storico potenziando i parcheggi e i mezzi pubblici". Il progetto parte in via sperimentale e la gratuità sarà valida dal lunedì al sabato. "Quello che abbiamo immaginato per il trasporto pubblico – ha osservato sempre Barattoni – non è tutto qui, è il punto di partenza e il modo in cui si procederà dipenderà anche dal gradimento dei cittadini". La sperimentazione sarà valida fino al 6 giugno, quando entrerà in vigore l’orario estivo e si faranno i primi bilanci. Il tratto interessato, in entrambe le direzioni, è di 7 chilometri e prevede 24 fermate. Tra quelle previste in centro ci sono via De Gasperi, piazza Caduti, via Guaccimanni, via di Roma davanti a Sant’Apollinare Nuovo, viale Farini. Per citarne alcune, e al Pala De Andrè si arriverà da via Canale Molinetto. I bus utilizzati sono di 12 metri con una capienza di novanta persone. Il mancato incasso a Start sarà compensato dal Comune in base al numero dei passeggeri che saranno conteggiati da un contapersone presente sui bus. Finora sono stati stanziati 40mila euro fino alla fine di dicembre.

Andrea Corsini, presidente di Start Romagna, ha fatto il punto sul piano investimenti messo in atto dalla partecipata. "È un piano da 120 milioni di euro – ha detto – che prevede entro il 2028 il rinnovo di tutti i mezzi della Romagna, ce ne saranno 349 di nuovi, oltre 30 saranno sostituiti sul territorio ravennate entro fine anno e inizio 2026. Stiamo abbandonando gli ultimi mezzi diesel e l’obiettivo è arrivare ad averne solo a basso impatto ambientale. I nuovi saranno a metano, ibridi o elettrici".

Annamaria Corrado